Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Норвик Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Норвик Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10
|нет
|нет
|евро
|нет
|10
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 980
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|180
|нет
|нет
|евро
|нет
|180
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 490
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Норвик Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Я владелец небольшой компании и не являюсь крупным клиентом или крупным кредитным заемщиком. Сотрудничаю с банком АКБ «Вятка-банк», сейчас ПАО «Норвик Банк»... Весь отзыв
3 943
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