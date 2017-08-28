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Дебетовые карты в Норвик Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Норвик Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — Норвик Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
MasterCard Gold — Норвик Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 980 нет нет
доллар США нет 180 нет нет
евро нет 180 нет нет
Мир Премиальная — Норвик Банк
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 490 нет нет
Мир Премиальная — Норвик Банк
Пенсионная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Норвик Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Благодарим за четкую, слаженную работу специалистов филиала в пгт Оричи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Обслуживание проводится профессионально, сотрудники... Весь отзыв
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3 943

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