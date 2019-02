Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован 22 ноября 1990 года в городе Кирове на паевой основе. Учредителями выступили 58 юридических лиц. В 1992 году был преобразован в акционерное общество. С 2002 года носил наименование АКБ «Вятка-банк», в июле 2015 года был переименован в ПАО «Норвик Банк». С февраля 2005 года является участником системы страхования вкладов.

В декабре 1999 года на помощь испытывавшему финансовые трудности банку пришла госкорпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО), которая и стала его основным акционером с долей в 73,63%. Вторым значимым акционером выступил департамент государственной собственности Кировской области, он же постепенно выкупал пакеты акций у АРКО. В 2002 году АРКО, выполнив свою миссию по финансовому оздоровлению кредитной организации, вышла из состава акционеров. Реструктуризация банка обошлась АРКО в 130 млн рублей.

Уже в июле того же 2002 года 50,71% акций приобрел московский Бинбанк, который позже довел свой пакет акций до 90,03%. В июне 2007 года владельцем более 75% акций стал Григорий Гусельников, в то время занимавший пост первого вице-президента Бинбанка. До июня 2010 года Гусельников входил в состав совета директоров Бинбанка, а Норвик Банк (на тот момент — Вятка-Банк) ежегодно включался в состав его консолидированной отчетности по МСФО как часть банковской группы.

Согласно официально раскрываемой информации, основными бенефициарами банка на текущий момент выступают члены совета директоров Григорий Гусельников и его отец Александр Гусельников, мать Наталья Гусельникова, а также супруга Юлия Гусельникова, которые через латвийский банк Norvik Banka контролируют 97,75% акций кредитной организации. На акционеров-миноритариев приходится 2,06%, еще 0,19% голосующих акций приобретены самим банком.

В феврале 2018 года российский «Норвик Банк» перестал быть дочерним обществом AO Norvik Banka, а Григорий Гусельников и его семья стали контролировать российскую кредитную организацию без посредника в лице латвийского AO Norvik Banka.

Головной офис кредитной организации расположен в Кирове, сеть подразделений насчитывает 33 дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла (в районах Кировской области), пять операционных офисов. Банк также располагает одним филиалом и представительством в Москве. Собственная сеть насчитывает 56 банкоматов и более 40 терминалов. Держателям карт банка на льготных условиях доступны банкоматы ПАО «Бинбанк». Средняя численность персонала ПАО «Норвик Банк» за 12 месяцев 2017 года составляла 572 человека (за 12 месяцев 2016 года — 563 человека).

Банк обслуживает порядка 13 тыс. корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 80 тыс. частных лиц. В число клиентов кредитной организации в различные периоды входили структуры «Кировэнерго», авиационное предприятие ОАО «Лепсе», администрация Кировской области, а также такие значимые предприятия региона, как «Кировский завод Маяк», ОАО «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», ОАО «Кировский маргариновый завод», ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», «Вятские автомобильные дороги», «Колбасный завод «Холманских» и др.

Частным клиентам банк предлагает кредиты, кредитные и дебетовые карты (платежные системы MasterCard и «Мир»), вклады, интернет-банкинг, денежные переводы (Western Union, UNIStream и «Золотая Корона») и др.

Корпоративным клиентам доступно РКО, открытие счета онлайн, интернет-банк, корпоративные карты, зарплатные проекты, кредитование (включая микрокредитование), банковские гарантии, депозиты, банковские ячейки, операции с ценными бумагами и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,1% (или 619,3 млн рублей), составив 14,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком собственных средств, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 62,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 61,8% до 62,9%, при этом их номинальный объем сократился на 227,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,6% до 14,4%, при этом их номинальный объем сократился на 264,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 11,9% (или 286,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,7% и 85,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,23% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 43,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 82% и 18% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 36,4% до 37,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 41,1% до 43,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 83,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,5% до 7,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 267,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7,3% до 7,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,8% до 2,8%, при этом их номинальный объем сократился на 170,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,5 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 1,4 млн рублей. Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 75,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 65,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 13,5% до 13,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 20,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 9,8 млрд рублей (177,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 102,4 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 31,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 57,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 68,5 млн рублей.

Cовет директоров: Александр Гусельников (председатель), Оливер Брамуэлл, Григорий Гусельников, Евгений Газетдинов, Александр Зыков, Игорь Розанов, Сергей Тувалкин.

Правление: Сергей Тувалкин (председатель, президент), Андрей Семиохин, Светлана Кабанова, Галина Караблинова (главный бухгалтер), Владимир Кибардин, Дмитрий Нестеров.

