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срок внесения пополнения 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении шести месяцев - по ставке 3,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 15:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.