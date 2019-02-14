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Пенсионер

Норвик Банк,

Норвик Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 12 мес. 1 день 18 мес. 1 день 24 мес. 1 день 36 мес. 1 день
от 500 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,7 5,8 6 4,5 4,5 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения: ветерана ВОВ, ветеранов труда, ветеранов боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида, по потере кормильца
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении шести месяцев - по ставке 3,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионер» в 16 городах России
6 026
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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