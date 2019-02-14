Пенсионер
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес. 2 дня
|6 мес. 1 день
|12 мес. 1 день
|18 мес. 1 день
|24 мес. 1 день
|36 мес. 1 день
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,7
|5,8
|6
|4,5
|4,5
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения: ветерана ВОВ, ветеранов труда, ветеранов боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида, по потере кормильца
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении шести месяцев - по ставке 3,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионер» в 16 городах России
6 026
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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|6,2
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|Годовой
|6
|500 ₽
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|Умеренный
|5,9
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|5,7
|500 ₽
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|Пополняемый
|5,7
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|5
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