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Вклады Ставропольпромстройбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Ставропольпромстройбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

19 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 200 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Евро 0,1% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 1 500 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,25% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,05% 1 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 1 500 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,25% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,05% 1 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 2,5% 10 5 лет
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Евро 0,07% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Евро 0,07% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,25% 200 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,07% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 1 500 000 380 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,75% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
Подробнее
Евро 0,1% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,75% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Евро 0,1% 200 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,01% 2 000 000 1100 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Ставропольпромстройбанк
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Вклады Ставропольпромстройбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Ставропольпромстройбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Ставропольпромстройбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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