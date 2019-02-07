Справка Banki.ru

Банк основан в 1990 году как коммерческий банк «Ставрополье» на базе Ставропольского краевого управления Промстройбанка СССР. Состав акционеров довольно часто менялся, в числе владельцев фигурировали государственные структуры, более 200 предприятий различной направленности и 340 частных лиц. Решением общего собрания учредителей в декабре 1991 года банк преобразован в открытое акционерное общество. С 1996 года носит наименование ОАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (ОАО «Ставропольпромстройбанк»). В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2007 году Ставропольпромстройбанк вступил в банковскую группу ОАО «КБ «Петрокоммерц» (в июне 2015 года был ликвидирован путем присоединения к ФК «Открытие»), которому принадлежало 77,27% акций.

В мае 2013 года акции Ставропольпромстройбанка приобрели экс-председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия», президент Российско-Американского Совета делового сотрудничества (РАСДС), бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» (производитель молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ), совладелец АКБ «Фьючер» Давид Якобашвили (18%), бывший первый заместитель исполнительного вице-президента по переработке и сбыту нефтяной компании ТНК-BP, бывший исполнительный директор «ВЕТЭК» Александр Каплан (18%), председатель совета директоров, бывший заместитель мэра Пятигорска Экман Мардахаев (10,53%), Алим Сокуров (20,76%), возглавлявший ранее московские ИК «Синдика» и «Синдика-Консалтинг» (входят в одноименный многопрофильный холдинг, основанный Арсеном Каноковым). Также акционерами Ставропольпромстройбанка стали Заудин Табухов (19%), Алим Булгаров (6,76%), Кирилл Николаев (2,58%), Андрей Неврев (1,38%); 2,99% были распределены между акционерами-миноритариями.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Экман Мардахаев (с учетом доли супруги Эльнары Сосуновой 28,55%), Заудин Табухов (19,00%), Александр Каплан (18,00%), Алим Сокуров (9,00%), Таисия Пелих (7,98%), Альберт Фиров (5,54%), Юрий Вербенчук (5,00%), Кирилл Николаев (2,58%), Андрей Неврев (1,38%), на акционеров-миноритариев приходится 2,96%.

Головной офис банка расположен в Ставрополе, помимо этого сеть подразделений представлена 20 дополнительными, одним кредитно-кассовым и одним операционным офисами продаж. Среднесписочная численность сотрудников кредитного учреждения на 1 июля 2017 года — 507 человек. Собственная банкоматная сеть представлена 163 устройствами. Кроме того, клиенты банка имеют возможность снимать наличность в устройствах банков-партнеров, входящих в ФК «Открытие».

Банк обслуживает порядка 13,3 тыс. корпоративных и около 150 тыс. частных клиентов. В числе ключевых клиентов — кондитерские и производственные предприятия (АО «Ставропласт», АО им. Крупской, ООО «Кубань сласть», ООО «Русский пластик» и др.).

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты (зарплатный проект, эквайринг, корпоративные карты), дистанционное обслуживание, валютные операции, банковские гарантии, депозиты, брокерское обслуживание, инкассация, кредитование (в том числе программы кредитования малого бизнеса). В феврале 2018 года Ставропольпромстройбанк и МСП Банк подписали агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков — субъектов МСП.

Физическим лицам доступны кредитование (потребительское, ипотечное, автокредитование, овердрафт, кредитные карты), линейка вкладов, банковские карты (Visa, MasterCard и «Мир»), фондовые операции (брокерское обслуживание, депозитарные операции), денежные переводы (Western Union, Contact, «Золотая Корона», Blizko), оплата услуг ЖКХ, индивидуальные сейфовые ячейки, интернет-банкинг, валютно-обменные операции и др.

В корпоративном кредитном портфеле преобладают следующие отрасли: оптовая и розничная торговля (35,02%), производство (31,21%), строительство (12,47%), сельское хозяйство (11,81%), транспорт и связь (4,89%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 7,8% (или 623,4 млн рублей), составив 7,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 29,1% до 30,8%, при этом их номинальный объем сократился на 55,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 40,5% до 41,9%, при этом их номинальный объем сократился на 149 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 940,8 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 13,6% (или 147,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,8% и 87,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,71% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 78,1% и 21,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 41,9% до 44,3%, при этом их номинальный объем сократился на 82,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 8,1% до 8,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 29,8% до 24,9%, при этом их номинальный объем сократился на 550 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,3% до 11,1%, при этом их номинальный объем сократился на 85,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,9% до 7,4%, при этом их номинальный объем сократился на 4,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2% до 3,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 86,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 82,3 млн рублей (или 2,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 51,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,9% до 3,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,7 млрд рублей (205,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 968,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 40,3 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 76,3 млн рублей.

Совет директоров: Экман Мардахаев (председатель), Казбек Атласкеров, Григорий Жуков, Юрий Вербенчук, Юрий Ягудаев.

Правление: Сергей Прыгунов (председатель), Наталья Гладкова, Ирина Егорова, Марина Агапова, Александр Дьяков (главный бухгалтер), Наталья Герасимова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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