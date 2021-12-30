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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Ставропольпромстройбанка на уровне «ruВ»

30.12.2021 16:00
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ставропольпромстройбанк

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне «ruВ», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, адекватным качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что Ставропольпромстройбанк — региональный банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Офисная сеть представлена 20 точками в Ставропольском крае и операционным офисом в Черкесске.

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Концентрация бизнеса на домашнем регионе оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Деятельность банка умеренно диверсифицирована по источникам доходов, в том числе в связи со значительной долей комиссионных доходов. По оценке агентства, уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка, находится на низком уровне.

Аналитики отметили умеренную позицию банка по капиталу при низкой способности к его генерации. Капитал банка за период с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021-го снизился на 5,6% вследствие убыточной деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 поддерживается на комфортном уровне (14,5% на 1 ноября 2021 года), что позволяет банку выдержать обесценение 6,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Как и прежде, в структуре капитала 40% приходится на переоценку имущества, что определяет невысокую достаточность основного капитала (Н1.2 равен 9,4%).

Основная доля активов на 1 ноября 2021 года приходится на кредитный портфель юридических лиц (35% активов), который характеризуется невысоким качеством: доля просроченной задолженности составляет 16%, доля ссуд IV—V категорий качества — 16%. При этом корпоративный портфель приемлемо диверсифицирован по отраслям и обеспечен имуществом (186% портфеля). Около 32% активов приходится на выданные МБК, которые большей частью представлены средствами в Банке России.

Банк России представил информацию, позволяющую сравнивать рейтинги разных российских рейтинговых агентств: на сайте регулятора опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств.

 30.12.2021 14:31

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