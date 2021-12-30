ЦБ решил помочь инвесторам и кредиторам сравнивать компании с рейтингами от разных агентств

Банк России представил информацию, позволяющую сравнивать рейтинги разных российских рейтинговых агентств: на сайте регулятора опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Кредитный рейтинг представляет собой мнение кредитного рейтингового агентства о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства и позволяет судить о степени кредитного риска эмитента в целом или по его отдельным обязательствам, напоминают в ЦБ. Кредитный рейтинг не может и не должен являться единственным способом оценки кредитного риска, но в отсутствие у инвестора или кредитора возможности самостоятельно проводить анализ кредитоспособности эмитента или заемщика рейтинг является независимым суждением, которое может помочь принять решение.

Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств позволяет сопоставлять рейтингуемых лиц, имеющих оценки от различных кредитных рейтинговых агентств.



«Ввиду отсутствия у кредитных рейтинговых агентств достаточных исторических данных о дефолтах в настоящий момент сопоставление кредитных рейтингов возможно на основании определений рейтинговых категорий рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств, а также исходя из практики присвоения лицам или облигациям кредитных рейтингов российскими кредитными рейтинговыми агентствами», — отмечается в сообщении пресс-службы Банка России.