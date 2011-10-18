Электронное ОСАГО онлайн

3. Произвести оплату полиса с помощью банковской карты. После оплаты полис в электронном виде будет направлен на e-mail страхователя.

2. Заполнить форму электронного заявления. До 01 января 2017 года введенные данные будут проверены по базе АИС РСА, и в случае положительного результата проверки, страхователь получит доступ к возможности оформить покупку. С 01 января 2017 года услуга доступна всем страхователям.

1. Зарегистрировать личный кабинет на сайте страховой компании. Для регистрации достаточно ввести имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После заполнения необходимо верифицировать данные при помощи кода, направленного в СМС на указанный номер.

Но, несмотря на удобство процедуры страхования автомобиля через интернет, во избежание потенциальных проблем важно учесть несколько закрепленных законодательством правил.

Во-первых, стоит учесть, что в случае несоответствия информации в заявлении данным в автоматизированной информационной системе РСА, внесение изменений возможно только в офисе страховой компании.

Во-вторых, если вы указали в заявлении недостоверные сведения, которые привели к сокращению размера страхового взноса, то в случае ДТП по вашей вине страховая компания может воспользоваться правом регресса и взыскать с вас сумму страховой выплаты.

В соответствии с новой редакцией закона с 1 июля 2015 года потребители имели возможность оформить полис только в качестве пролонгации действующего полиса и строго в своей страховой компании. С 1 октября эти ограничения были сняты, и возможность заключения полиса и его получение онлайн появилась для всех автолюбителей в любой компании, предоставляющей данную услугу. До 1 января 2017 года возможность заключения договора в электронном виде является правом, а не обязанностью страховщиков. Но в связи с внесенными Банком России в 2016 году поправками в закон об ОСАГО начиная с 1 января 2017 года все страховщики, имеющие лицензию на страхование автомобилей, обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся к ним.

Купить электронный полис ОСАГО стало возможно лишь в очень ограниченном перечне компаний. Предложения некоторых их них доступны после расчета на нашем калькуляторе.

