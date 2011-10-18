ОСАГО – страхование автомобиля, которое предусматривает возмещение ущерба третьим лицам в случае ДТП. Покупка полиса ОСАГО обязательна для каждого автовладельца, стоимость услуги в настоящее время устанавливается Банком России.

С 1 июля 2015 года в России полис ОСАГО можно оформить как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в режиме онлайн). Последний способ имеет ряд преимуществ. Самое главное из которых состоит в том, что он позволяет купить ОСАГО круглосуточно. Это значит, что вам не придется отпрашиваться с работы и посещать лично офис страховой компании и стоять в очереди. Купить ОСАГО круглосуточно в режиме онлайн дают возможность сайты страховых компаний.

Оформить ОСАГО круглосуточно можно также на нашем портале, воспользовавшись специальным сервисом. Сервис представляет собой калькулятор, позволяющий производить расчет по разным регионам, с помощью которого можно не только рассчитать страховку, но и в ряде регионов приобрести его онлайн.