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Кредитные карты РНКБ

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1 кредитная карта

Мир — Российский Национальный Коммерческий Банк
Кредитная
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 300 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Российского Национального Коммерческого Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Благодарим эксперта ОО 172 в г. Саки респ.Крым, Завадко Оксану Ярославовну за отзывчивость, профессионализм, предупредительность, желание помочь и помочь качественно. Думаем, что с... Весь отзыв
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