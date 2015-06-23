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Кредитные карты Запсибкомбанк

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6 кредитных карт

MasterCard Standard — Запсибкомбанк
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22,5% до 300 000 до 60 дней требуется
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MasterCard Gold — Запсибкомбанк
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 600 000 до 60 дней требуется
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MasterCard Platinum — Запсибкомбанк
Кредитная Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 800 000 до 60 дней требуется
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MasterCard Gold — Запсибкомбанк
Потребительская
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 17,5% до 2 000 000 до 30 дней требуется
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Супер-карта 100 дней без процентов
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 600 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Platinum — Запсибкомбанк
Супер-карта 100 дней без процентов Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 800 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Запсибкомбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Ну не знаю как у вас, что-то много плохого написано... Даже странно. Что касаемо моего случая, то только положительный, даже сказала бы прецедентный! Спасибо большое банку. С... Весь отзыв
Все отзывы
17 931

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