

Заказ кредитной карты в Запсибкомбанке — отличный способ быстро решить денежные проблемы. Располагая данным финансовым инструментом, потребитель может оплачивать дорогостоящие товары и услуги, путешествовать. У него всегда имеются средства для реализации конкретных нужд.

Льготный период, предлагаемый клиентам банка, дает возможность пользоваться заемными деньгами определенный промежуток времени без уплаты процентов. Благодаря возобновлению финансовой линии, услуга становится доступной сразу после того, как заказчик погашает предыдущую задолженность.

Из дополнительных опций, делающих жизнь заемщика более удобной и экономичной, следует упомянуть разные варианты кэшбэков, начисление бонусов и баллов, льготы при заказе других продуктов в экономической компании.

Оформление

На сайте Banki.ru вы можете получить информацию по всем видам пластика этого банка. Удобная система поиска и фильтрации позволит сравнить предложения по таким критериям, как:

• льготный период;

• процентная ставка;

• денежный лимит;

• пакет документов и некоторым другим.

Выбрав оптимальное предложение, оформите онлайн-заявку на обслуживание. Для этого обработайте электронную анкету и отправьте ее специалистам. Они дадут ответ в течение суток.

