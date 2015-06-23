Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Запсибкомбанкизменить банк
6 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|22,5%
|до 300 000
|до 60 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 600 000
|до 60 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 800 000
|до 60 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|17,5%
|до 2 000 000
|до 30 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 600 000
|до 100 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 800 000
|до 100 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Запсибкомбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Ну не знаю как у вас, что-то много плохого написано... Даже странно. Что касаемо моего случая, то только положительный, даже сказала бы прецедентный! Спасибо большое банку. С... Весь отзыв
Оценка: 5
Вот и наступила давеча для меня полная расплата по кредитным обязательствам - кредит ипотечный был полностью погашен (досрочно) в середине июня. Все прошло ровно и гладко - процесс... Весь отзыв
17 931
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