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Кредитные карты НИКО-Банк

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3 кредитные карты

MasterCard Standard — Нико-Банк
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 100 000 до 55 дней требуется
см. условия
MasterCard World Black Edition — Нико-Банк
Кредитная Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 20% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold — Нико-Банк
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 200 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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