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Вклады Московского Кредитного Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Московского Кредитного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 000 18 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,2% 100 730 дней
Евро 0,4% 100 185 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,9% 100 730 дней
Евро 0,35% 100 185 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 100 730 дней
Евро 0,3% 100 95 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 000 540 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
915 267

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Вклады Московского Кредитного Банка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Московском Кредитном Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Московском Кредитном Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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