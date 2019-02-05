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Банк «ФК Открытие», кредитная карта Все кредитные карты банка

Opencard

Mastercard World «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 500 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard World «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
  • Visa Gold «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
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76 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • Другое

программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard:

  • 3% от всех покупок в первый месяц;
  • до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или если задолженность по карте в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
  • макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 500 ₽

за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus

Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%+390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%+390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • 5 дополнительных карт;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 300 000 ₽
возможно увеличение до 500 000 руб. по решению банка
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 29,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • широкий диапазон процентной ставки;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • бонусы можно потратить после накопления 3 000 шт.
Дата актуализации
05.02.2019 12:29
Оформить карту
76 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Opencard» в 255 городах России
2 908
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба