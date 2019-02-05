Банк «ФК Открытие», кредитная карта Все кредитные карты банка
Opencard
Mastercard World «Opencard» — Банк «ФК Открытие»еще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 500 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Другое
программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard:
- 3% от всех покупок в первый месяц;
- до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или если задолженность по карте в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
- макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 500 ₽
за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%+390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%+390 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- 5 дополнительных карт;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 40 000 до 300 000 ₽
возможно увеличение до 500 000 руб. по решению банка
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 29,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- наличие бонусной программы
Минусы
- широкий диапазон процентной ставки;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- бонусы можно потратить после накопления 3 000 шт.
Дата актуализации
05.02.2019 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Opencard» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба