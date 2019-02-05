Обслуживание карты Тип карты

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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы Другое программа лояльности Openbonus: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 Openbonus=1 руб., начисление по основной и всем дополнительным Opencard: 3% от всех покупок в первый месяц;

до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или если задолженность по карте в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;

макс. лимит начисления Openbonus - 15 000 в месяц Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 500 ₽ за весь срок действия карты после первой операции по счету, при достижении общей суммы покупок по карте 10 000 руб. возвращается на счет в виде Openbonus Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%+390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%+390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%+390 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

5 дополнительных карт;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно Условия кредитования Размер кредитного лимита возможно увеличение до 500 000 руб. по решению банка от 40 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 19,9% до 29,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

наличие бонусной программы Минусы широкий диапазон процентной ставки;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

бонусы можно потратить после накопления 3 000 шт. Дата актуализации 05.02.2019 12:29 Оформить карту 76 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.