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7 кредитных карт

MasterCard Standard — Оренбург
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 17,9% до 150 000 требуется
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MasterCard Gold — Оренбург
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 17,9% до 450 000 требуется
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Кредитная Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 17,9% до 150 000 требуется
см. условия
MasterCard Standard — Оренбург
Кредитная с льготным периодом
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,9% до 150 000 до 60 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold — Оренбург
Кредитная с льготным периодом Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,9% до 450 000 до 60 дней требуется
см. условия
MasterCard Standard — Оренбург
Универсальная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21,9% до 150 000 до 60 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold — Оренбург
Универсальная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21,9% до 450 000 до 60 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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