Сегодня ряд финансовых организаций практикует доставку (рассылку) кредитных карт почтой. Например, ТКС Банк, Бинбанк, Ситибанк, Банк24.ру и др. Получить такую ее можно без посещения банка.



Прежде чем заказать кредитку по почте, следует тщательно проанализировать условия кредитования (процентную ставку, лимит, грейс-период, плату за обслуживание, комиссию за снятие наличных средств и т. д.) и нюансы дистанционного оформления.



Как правило, чтобы получить пластик почтой, необходимо на сайте банка оформить ее с помощью онлайн-заявки. После того как финансовое учреждение рассмотрит предоставленные сведения и примет решение по кредиту, оно свяжется с клиентом одним из следующих способов:



- по телефону (сотрудник банка лично озвучит решение и дальнейшие действия);



- посредством СМС-сообщения на мобильный телефон;



- письмом на адрес электронной почты.



В случае одобрения онлайн-заявки банк отправляет клиенту пластик по почте (заказным письмом) со всеми необходимыми документами. Письмо нужно будет получить в почтовом отделении, предъявив паспорт.



Далее, чтобы активировать карту и начать ею пользоваться, должен выслать в банк ответным письмом копию паспорта и подписанное заявление. Финансовая организация, получив эти документы, извещает держателя о возможности ее использования, например через СМС-сообщение. Некоторые финансовые учреждения с целью экономии высылают не настоящие карточки, а их картонные муляжи. В таком случае потребителю придется ждать в среднем десять рабочих дней, пока банк изготовит ему настоящую.



В почтовом конверте, помимо пластика, как правило, присутствует договор, информация о тарифах на обслуживание карты, инструкция по ее активации, а также различные памятки по пользованию и рекламные предложения банка.



Все документы необходимо внимательно изучить. Следует обязательно проверить правильность написания своих данных в договоре и на самом пластике. Надо помнить, что до активации никаких договорных отношений между банком и держателем не возникает.



Если условия договора полностью устраивают вас и в документах нет ошибок, можно выполнить указания банка по активации. С момента активации человек полностью отвечает по своим обязательствам перед финансовой организацией.



Сегодня многие банки осуществляют доставку по почте с уже предварительно одобренным лимитом — тем своим клиентам, у которых, например, открыт вклад в банке или оформлен договор.



Согласие потребителя на изготовление и отправку им карт таким способом банки получают в рамках кросс-продаж. Скажем, кто-то оформлял POS-кредит и в договоре согласился еще и на получение ее в будущем. Например, так поступают «Ренессанс Кредит», ХКФ Банк, Кредит Европа Банк и т. д. Как правило, они приходят в обычном письме, т. к. банки получили согласие клиента и провели его идентификацию в момент оформления товарного кредита. Часто граждане не читают то, под чем подписываются, и поэтому полученная впоследствии она может стать для них сюрпризом.



Отметим, что новая версия подготовленного Министерством финансов проекта закона «О потребительском кредите» содержит запрет на рассылку этих продуктов по почте без письменного согласия заемщика, а при доставке она должна быть вручена вам лично. В документе сказано: «Электронное средство платежа должно быть передано заемщику способом, позволяющим однозначно установить, что оно было получено заемщиком лично или его представителем, имеющим на это право. Не допускается рассылка электронных средств платежа без письменного согласия заемщика».