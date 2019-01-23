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Мультикарта Привилегия

Mastercard World Black Edition «Мультикарта Привилегия» — ВТБ
Основные характеристики
  • ставка 18% годовых
  • кредитный лимит до 2 000 000  ₽
  • льготный период до 101 дня
  • годовое обслуживание от 0 до 60 000 ₽
  • cash back до 12%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Signature
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 12%

опции на выбор (меняются ежемесячно):

  • Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
  • в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; 12% - от 150 000 руб.; макс. - 4 000 руб. в месяц
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):

опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование): * до 11% бонусами за покупки у партнеров; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 5% - от 150 000 руб.

опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 6% - при сумме покупок по карте от 150 000 руб. при бесконтактной оплате смартфоном с картой Visa (Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay)

баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.; макс. - 15 000 бонусов/миль в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 9%
на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 6% годовых - от 75 000 руб., 7% - от 150 000 руб. (проценты не начисляются при подключении опции "Сбережения"); на минимальный остаток по накопительному счету: 4-7% годовых в зависимости от периода размещения средств на счете, а при подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-2 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц (приветственная ставка в 1-й месяц вне зависимости от суммы покупок - 8% годовых до 31.12.18)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽
  • по 5 000 руб. в месяц за обслуживание ПУ, плата за обслуживание не взимается при выполнении одного из условий:
  • среднемесячная сумма активов от 2 000 000 руб. в течение месяца;
  • сумма операций по оплате товаров и услуг в пакете от 100 000 руб. в месяц:
  • объем сделок на брокерском обслуживании: объем сделок на основном и внебиржевом рынке -не менее 10 000 000 руб., объем сделок на срочном рынке - не менее 2000 контрактов;
  • ежемесячные поступления на мастер-счет от 200 000 руб.;
  • портфель акция банка - от 45 000 000 акций
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка

при снятии до 100 000 руб. (включительно):

  • 1 000 руб. + 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 1 000 руб. - за счет собственных средств

при снятии свыше 100 000 руб., а также в кассах Группы ВТБ:

  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора);
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
  • 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (350 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц - по неименным моментальным картам)
Дополнительная информация
  • возможно оформить моментальную неименную карту;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка за ненадлежащее исполнение договора - 36,5% годовых;
  • пени за перерасход средств - 36,5% годовых;
  • Priority Pass, помощь на дорогах, страхование в путешествиях, консьерж-сервис
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 2 000 000 ₽
Льготный период
до 101 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
18%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

при кредитном лимите до 300 000 руб. требуется только паcпорт гражданина РФ, для сумм от 300 001 до 1 000 000 рублей требуется предоставление второго документа на выбор (справка 2-НДФЛ, справка по форме банка)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • возможна отмена платы за обслуживание при соблюдении одного из условий;
  • бонусы или cash back на выбор;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств до 100 000 руб. в кассах банка;
  • крупная комиссия за выдачу кредитных средств
Особые ограничения
  • действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: "Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
Дата актуализации
23.01.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мультикарта Привилегия» в 409 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
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