Мультикарта Привилегия
- ставка 18% годовых
- кредитный лимит до 2 000 000 ₽
- льготный период до 101 дня
- годовое обслуживание от 0 до 60 000 ₽
- cash back до 12%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Signature
- Mastercard Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
опции на выбор (меняются ежемесячно):
- Cash Back (любые покупки): 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в месяц;
- в категориях Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; 12% - от 150 000 руб.; макс. - 4 000 руб. в месяц
- Для путешествий
- Другое
подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):
опция Коллекция - начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование): * до 11% бонусами за покупки у партнеров; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 5% - от 150 000 руб.
опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно обменять (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; * 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.; * 2% - 15 000-74 999 руб.; * 4% - от 75 000 руб.; * 6% - при сумме покупок по карте от 150 000 руб. при бесконтактной оплате смартфоном с картой Visa (Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay)
баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.; макс. - 15 000 бонусов/миль в месяц
- по 5 000 руб. в месяц за обслуживание ПУ, плата за обслуживание не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячная сумма активов от 2 000 000 руб. в течение месяца;
- сумма операций по оплате товаров и услуг в пакете от 100 000 руб. в месяц:
- объем сделок на брокерском обслуживании: объем сделок на основном и внебиржевом рынке -не менее 10 000 000 руб., объем сделок на срочном рынке - не менее 2000 контрактов;
- ежемесячные поступления на мастер-счет от 200 000 руб.;
- портфель акция банка - от 45 000 000 акций
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора)
- 0% за счет собственных средств
при снятии до 100 000 руб. (включительно):
- 1 000 руб. + 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 1 000 руб. - за счет собственных средств
при снятии свыше 100 000 руб., а также в кассах Группы ВТБ:
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 0% - за счет собственных средств
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (до 100 000 руб. бесплатно первые 7 дней после оформления договора);
- 0% - за счет собственных средств
- 5,5%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств;
- 1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств
- возможно оформить моментальную неименную карту;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за ненадлежащее исполнение договора - 36,5% годовых;
- пени за перерасход средств - 36,5% годовых;
- Priority Pass, помощь на дорогах, страхование в путешествиях, консьерж-сервис
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при кредитном лимите до 300 000 руб. требуется только паcпорт гражданина РФ, для сумм от 300 001 до 1 000 000 рублей требуется предоставление второго документа на выбор (справка 2-НДФЛ, справка по форме банка)
- не требуется
- постоянная
- невысокая процентная ставка;
- возможна отмена платы за обслуживание при соблюдении одного из условий;
- бонусы или cash back на выбор;
- бесплатное СМС-информирование
- наличие комиссии за снятие собственных средств до 100 000 руб. в кассах банка;
- крупная комиссия за выдачу кредитных средств
- действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: "Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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