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Кредитные карты Россельхозбанк

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13 кредитных карт

Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Амурский тигр
Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Амурский тигр (моментальная)
Mastercard Instant Issue
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Standard — Россельхозбанк
Карта хозяина
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Standard «Моментальная» — Россельхозбанк
Карта хозяина (моментальная)
Mastercard Instant Issue
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Visa Classic «Путевая» — Россельхозбанк
Путевая
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Visa Gold «Путевая» — Россельхозбанк
Путевая Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Мир «Россельхозбанк-Роснефть» — Россельхозбанк
Россельхозбанк-Роснефть
Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Мир «Россельхозбанк-Роснефть» — Россельхозбанк
Россельхозбанк-Роснефть (моментальная)
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Мир Классическая — Россельхозбанк
С льготным периодом
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Gold — Россельхозбанк
С льготным периодом Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard Platinum — Россельхозбанк
С льготным периодом Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
С льготным периодом (моментальная)
Visa Instant Issue , Mastercard Instant Issue , Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
JCB Classic «Panasonic» — Россельхозбанк
Кредитная Panasonic
JCB Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Россельхозбанка

Оценка: 5
В предновогодней суете необходимо было срочно посетить офис банка на Красной Пресне воспользоваться банкоматом, чтобы внести платёж . Зашла после работы, усталая и растерянная... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
в мае 2016 первый раз обратилась в отделение для оформления кредитной карты, очень понравилось обслуживание , в банке работают настоящие профессионалы! отношение было очень... Весь отзыв
Все отзывы
265 869

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