При помощи кредитной карты можно совершать несколько видов операций:

· расплачиваться за приобретение товаров и услуг деньгами банка в пределах одобренной суммы;

· возвращать часть средств с оплат и покупок, пользуясь услугой кешбэка, а также получить бонусы или проценты на остаток суммы;

· снимать наличные средства.

На сайте «Россельхозбанка» можно быстро и легко оформить, воспользовавшись этой услугой онлайн. Для этого достаточно заполнить простую анкету. Рассмотрение заявки занимает совсем немного времени.

Партнерами «РоссельхозБанка» являются многие финансовые организации нашей страны, что значительно облегчает не только пользование деньгами, но и погашение займа. При этом клиент:

· не тратит время на личное обращение в компанию;

· самостоятельно изучает требования к заемщику, его права и другие аспекты;

· может выбрать оптимально подходящий вариант, исходя из таких критериев, как процентная ставка, минимальная и максимальная сумма кредитования, его период, дополнительные условия и бонусы.

Пластик выдается клиенту в ближайшем отделении банка сразу после подписания договора. В нем прописываются все правовые аспекты и прочие условия, включая возможность досрочного погашения или продления периода кредитования.

Удобный и понятный сервис Banki.ru дает своим посетителям возможность сравнить продукты от разных банков, с помощью онлайн-калькулятора сделать необходимые расчеты, прочитать реальные отзывы клиентов, узнать последние новости из мира финансов.