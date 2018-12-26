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Кредитные карты Россельхозбанкизменить банк
13 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
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требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Россельхозбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Я являюсь клиентом Россельхозбанка с 2017 года и обслуживаюсь как физическое и юридическое лицо в доп офисе на ул Чапаева г Саратов 3349/52/2. Сотрудники всегда... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
в мае 2016 первый раз обратилась в отделение для оформления кредитной карты, очень понравилось обслуживание , в банке работают настоящие профессионалы! отношение было очень... Весь отзыв
265 869
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