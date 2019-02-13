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Россельхозбанк (РСХБ) был создан по инициативе правительства, одобренной президентом РФ, в 2000 году. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО, предшественник Агентства по страхованию вкладов). С июля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество). С мая 2010 года до недавнего времени правление кредитной организации возглавлял Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева. 14 июня 2018 года в топ-менеджменте Россельхозбанка произошли изменения, председателем правления банка был назначен Борис Листов. С конца октября 2012 года наблюдательный совет РСХБ возглавлял президент группы «Синара» (контролирует екатеринбургский СКБ-Банк), глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский (в состав совета, утвержденный 26 ноября 2013 года, он уже не вошел). С 2015 года председателем наблюдательного совета банка являлся бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев. В конце июня 2017 года председателем наблюдательного совета РСХБ был избран заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. С 30 июня 2018 года набсовет банка возглавляет Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк занимает второе место в России по количеству открытых подразделений. По состоянию на 30 июня 2018 года банк был представлен 68 филиалами в РФ и пятью представительствами за рубежом (в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Армении и Таджикистане). Численность персонала банка на 30 июня 2018 года составляла 26,4 тыс. человек (на начало 2018 года — 26,6 тыс. человек).

Миссия Россельхозбанка — доступное, качественное и эффективное удовлетворение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения РФ в банковских продуктах и услугах, содействие формированию и функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Клиентами РСХБ были и являются такие компании, как ОАО «Росагролизинг», группа компаний «Оптифуд», птицефабрика «Задонская», компании агрохолдинга «Мордовзерноресурс», ОАО «ГМУ «Кавэлектромонтаж», ООО «СК Ремстройторг», ОАО «Птицефабрика Приморская» и др. Помимо обслуживания корпоративных клиентов, Россельхозбанк развивает и розничное направление. Частные лица имеют возможность разместить свободные средства в депозиты, осуществить денежные переводы и платежи, арендовать индивидуальные сейфовые ячейки, воспользоваться кредитными продуктами, в том числе оформить кредитные и дебетовые карты Visa, MasterCard и «Мир». В июне 2016 года фининститут приступил к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay, а в сентябре 2018 года стал первым российским банком, начавшим эмиссию чиповых карт UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass. К услугам держателей карт свыше 3,5 тыс. банкоматов в регионах присутствия кредитной организации; кроме того, снимать наличные по платежным картам Россельхозбанка без дополнительных комиссий можно в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Росбанка и Райффайзенбанка.

За первые девять месяцев 2018 года активы нетто РСХБ практически не изменились в объеме, составив на 1 октября 3,18 трлн рублей. В пассивах кредитной организации за указанный период наблюдалось снижение объема средств корпоративных клиентов в большинстве диапазонов срочности (в совокупности ?22,2%), компенсированное увеличением остатков средств по таким статьям пассивов, как вклады физических лиц (+13,3%), привлеченные МБК и лоро счета (в совокупности +46,8%), а также собственный капитал (+1,7% по методике ЦБ). В активах наиболее существенные структурные изменения коснулись портфеля выданных МБК, сократившегося на 94%. Соответствующий рост в совокупности продемонстрировали кредитный портфель (+13,2%), вложения в ценные бумаги (+38,6%), высоколиквидные активы (+13,9%) и основные средства (+91,0%).

В составе пассивов на отчетную дату равные доли занимали вклады населения (29,97%) и средства корпоративных клиентов (29,4%). Подавляющая часть розничных средств представлена средне- и долгосрочными вкладами, средства юрлиц сформированы ресурсами различной срочности. Клиентская база банка стабильная, обороты по счетам клиентов за последнее время находились на уровне 2,0—2,5 трлн рублей ежемесячно.

Выпущенные банком собственные облигации и векселя формируют почти 7% пассивов (при этом в середине октября 2018 года банк размещал новый выпуск облигаций объемом 13 млрд рублей), привлеченные МБК и остатки по счетам лоро в совокупности составляют 4,3% (на средства от ЦБ РФ приходится лишь 17,4% от общего объема привлечения по МБК). Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом, норматив достаточности которого на отчетную дату превышал 14% против минимально допустимого уровня в 8%. До конца 2018 года государством планировалась докапитализация РСХБ на 20 млрд рублей, и в 2019 году правительство обещало оказать аналогичную финансовую поддержку в капитал.

В составе активов 67,3% приходится на кредитный портфель, вложения в ценные бумаги — 14,9%, высоколиквидные активы — 7,6% (преимущественно средства на ностро-счетах и остатки на счетах кассы), прочие активы — 6,8%, основные средства — 1,4%. Доля портфеля выданных МБК не превышала 1%.

За исследуемый период кредитный портфель банка увеличился на 13,2% главным образом за счет корпоративного кредитования (+192,3 млрд рублей), хотя розничное направление также внесло немалый вклад (+57,4 млрд рублей). Ссуды юрлицам преобладают, формируя в совокупном портфеле чуть более 80%. Большая часть кредитов физическим лицам выдана на сроки свыше трех лет, юридическим лицам — также на долгосрочные периоды. Доля просроченной задолженности в портфеле чуть сократилась с начала 2018 года — с 11,2% до 10,6% к началу октября. Уровень резервирования составляет 6,7%, при этом залогом имущества портфель обеспечен не полностью — на 78,4% (на начало 2018 года — 88,4%).

Портфель ценных бумаг за исследуемый период увеличился на 38,6%, облигации в его структуре формировали на отчетную дату 95,5%, оставшаяся часть портфеля представлена банковскими векселями. Более половины портфеля облигаций, в свою очередь, состоит из российских госбумаг. Еще порядка 17% занимают облигации российских компаний, 5,7% приходится на еврооблигации, 3,6% — облигации российских и зарубежных банков. Доля бумаг, переданных в залог по сделкам РЕПО, составляла на отчетную дату 17%, обороты по сделкам РЕПО совсем небольшие, хотя и регулярные.

На рынке МБК банк в последнее время выступает ярко выраженным нетто-кредитором, при этом обороты по привлечению ликвидности в масштабах баланса банка совсем небольшие.

Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, за первые девять месяцев 2018 года Россельхозбанк заработал чистую прибыль в размере 5,1 млрд рублей, увеличив почти в семь раз показатель за аналогичный период 2017 года. По итогам всего 2017 года чистая прибыль превысила 3 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Дмитрий Патрушев (председатель), Олег Богомолов, Аркадий Дворкович, Андрей Иванов, Борис Листов, Дмитрий Пристанков, Владимир Стржалковский, Мухадин Эскиндаров, Михаил Генис.

Правление: Борис Листов (председатель), Кирилл Лёвин, Андрей Барабанов, Алексей Жданов, Ирина Жачкина, Ольга Суворова, Екатерина Романькова, Павел Марков.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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