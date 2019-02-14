не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки - не более 2 раз
Дата актуализации
18.01.2019 10:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.