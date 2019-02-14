В современном мире традиционные купюры постепенно теряют свою популярность, уступая место безналичным платежам. С их помощью мы получаем заработную плату или пенсию, оплачиваем счета и совершаем покупки. Однако нередко возникают ситуации, когда необходимы деньги на руках. Поэтому при оформлении заемных средств на «пластик» следует выбирать кредитные карты с возможностью снятия наличных.



Данная услуга — удобный способ решения денежных проблем. Простая процедура позволяет быстро получить платежный инструмент в отделении финансовой организации и использовать средства по своему усмотрению. К тому же банки зачастую предоставляют грейс-период — промежуток времени, в течение которого возможно беспроцентное погашение суммы долга.

При этом вам предложат множество полезных опций — например, cash back (возвращает часть потраченной суммы) или участие в партнерских программах и скидки в некоторых магазинах. По этим причинам специалисты называют «пластик» универсальным инструментом, который экономит деньги в повседневной жизни.

Условия снятия средств

Перед тем как оформлять карту, вам необходимо внимательно изучить все параметры получения наличных. В первую очередь внимание следует обратить на следующие аспекты:

есть ли ограничение по обналичиванию средств — денежное или временное (за сутки, неделю, месяц);

размер безналичных платежей и предоставляемые бонусы;

какие комиссии предусмотрены за снятие в «чужих» банкоматах (в том числе за границей).

При этом не стоит забывать, что имея дело с заемными финансами, необходимо рассмотреть условия их использования — ставку, продолжительность и график погашения. Нелишним будет узнать о возможности досрочного погашения или реструктуризации долга на случай непредвиденных обстоятельств.

Еще один важный момент, который поможет в принятии решения. Идеальных продуктов не существует, поэтому нужно ориентироваться на свои возможности и потребности. Определите, как часто вы намерены снимать деньги через банкомат или кассу организации — так вы поймете, какой лимит вас устраивает. Удачно подобранный «пластик» не только поможет вам решить финансовые проблемы, но и сократить расходы.

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