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Кредитные карты с возможностью снятия наличных

Найдено 12 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cashback Популярность
от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 500 нет
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78 заявок
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет
Visa Gold
Mastercard World
 26% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
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1 заявка
Mastercard Gold
 от 27% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
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641 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
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9 165 заявок
29% до 300 000 до 92 0 1%
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203 заявки
Visa Classic
Mastercard Standard
 28,9% до 300 000 до 62 0 нет
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1 330 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
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938 заявок
Mastercard World
 от 12% до 300 000 до 55 590 нет
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3 251 заявка
Visa Classic
 от 27% до 600 000 до 50 890 нет
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25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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В современном мире традиционные купюры постепенно теряют свою популярность, уступая место безналичным платежам. С их помощью мы получаем заработную плату или пенсию, оплачиваем счета и совершаем покупки. Однако нередко возникают ситуации, когда необходимы деньги на руках. Поэтому при оформлении заемных средств на «пластик» следует выбирать кредитные карты с возможностью снятия наличных.

Данная услуга — удобный способ решения денежных проблем. Простая процедура позволяет быстро получить платежный инструмент в отделении финансовой организации и использовать средства по своему усмотрению. К тому же банки зачастую предоставляют грейс-период — промежуток времени, в течение которого возможно беспроцентное погашение суммы долга.

При этом вам предложат множество полезных опций — например, cash back (возвращает часть потраченной суммы) или участие в партнерских программах и скидки в некоторых магазинах. По этим причинам специалисты называют «пластик» универсальным инструментом, который экономит деньги в повседневной жизни.

Условия снятия средств

Перед тем как оформлять карту, вам необходимо внимательно изучить все параметры получения наличных. В первую очередь внимание следует обратить на следующие аспекты:

  • есть ли ограничение по обналичиванию средств — денежное или временное (за сутки, неделю, месяц);
  • размер безналичных платежей и предоставляемые бонусы;
  • какие комиссии предусмотрены за снятие в «чужих» банкоматах (в том числе за границей).

    • При этом не стоит забывать, что имея дело с заемными финансами, необходимо рассмотреть условия их использования — ставку, продолжительность и график погашения. Нелишним будет узнать о возможности досрочного погашения или реструктуризации долга на случай непредвиденных обстоятельств.

    Еще один важный момент, который поможет в принятии решения. Идеальных продуктов не существует, поэтому нужно ориентироваться на свои возможности и потребности. Определите, как часто вы намерены снимать деньги через банкомат или кассу организации — так вы поймете, какой лимит вас устраивает. Удачно подобранный «пластик» не только поможет вам решить финансовые проблемы, но и сократить расходы.

    В каталоге Banki.ru вы ознакомитесь с актуальными предложениями и их условиями, сравнить все параметры и выбрать самый подходящий для себя вариант. Также здесь указаны все требования, предъявляемые к потенциальным клиентам. А в случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки по телефону или в режиме онлайн.

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