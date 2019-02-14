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|0 - 1 800
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|29%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В современном мире традиционные купюры постепенно теряют свою популярность, уступая место безналичным платежам. С их помощью мы получаем заработную плату или пенсию, оплачиваем счета и совершаем покупки. Однако нередко возникают ситуации, когда необходимы деньги на руках. Поэтому при оформлении заемных средств на «пластик» следует выбирать кредитные карты с возможностью снятия наличных.
Данная услуга — удобный способ решения денежных проблем. Простая процедура позволяет быстро получить платежный инструмент в отделении финансовой организации и использовать средства по своему усмотрению. К тому же банки зачастую предоставляют грейс-период — промежуток времени, в течение которого возможно беспроцентное погашение суммы долга.
При этом вам предложат множество полезных опций — например, cash back (возвращает часть потраченной суммы) или участие в партнерских программах и скидки в некоторых магазинах. По этим причинам специалисты называют «пластик» универсальным инструментом, который экономит деньги в повседневной жизни.
Условия снятия средств
Перед тем как оформлять карту, вам необходимо внимательно изучить все параметры получения наличных. В первую очередь внимание следует обратить на следующие аспекты:
При этом не стоит забывать, что имея дело с заемными финансами, необходимо рассмотреть условия их использования — ставку, продолжительность и график погашения. Нелишним будет узнать о возможности досрочного погашения или реструктуризации долга на случай непредвиденных обстоятельств.
Еще один важный момент, который поможет в принятии решения. Идеальных продуктов не существует, поэтому нужно ориентироваться на свои возможности и потребности. Определите, как часто вы намерены снимать деньги через банкомат или кассу организации — так вы поймете, какой лимит вас устраивает. Удачно подобранный «пластик» не только поможет вам решить финансовые проблемы, но и сократить расходы.
В каталоге Banki.ru вы ознакомитесь с актуальными предложениями и их условиями, сравнить все параметры и выбрать самый подходящий для себя вариант. Также здесь указаны все требования, предъявляемые к потенциальным клиентам. А в случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки по телефону или в режиме онлайн.
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