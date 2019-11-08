Для разрешения финансовых проблем мы часто обращаемся в финансовые организации. За последние годы они разработали множество продуктов, которые удовлетворят потребности клиентов. Также была значительно упрощена процедура оформления, благодаря чему сегодня получение заемных средств не занимает много сил и времени. Главное — правильно подобрать услугу. Кредитные карты с возможностью снятия наличных в Сбербанке России — оптимальный инструмент для тех, кто часто пользуется безналичными расчетами.

Нередко возникают ситуации, когда на руках необходимо иметь традиционные купюры для покупки или оплаты. А «пластик», как мы знаем, не предусмотрен для обналичивания денег. По этой причине на данную операцию установлены высокие комиссии и сборы. Поэтому рассматриваемый нами продукт — рациональный вариант на все случаи жизни. И очень важно к выбору заемной линии подходить ответственно.

Принятие решения и оформление

Сначала нужно изучить основные условия получения средств — процентную ставку, стоимость обслуживания и месячные взносы. Вы вправе попросить у сотрудника банка рассчитать примерный график платежей по нескольким суммам с целью понять, какая из них соответствует вашим возможностям. Не стоит брать непосильную ношу и создавать проблемы в личных финансах — просрочка не только влечет за собой штрафные санкции, но и негативно отражается на истории потребителя.

Затем нужно выбрать условия снятия денег. В них входят следующие параметры:

ограничение на сумму (фиксированный размер или определенный процент от общих средств);

временной лимит (за сутки, месяц, 100 дней);

место получения наличных - касса банка, банкоматы или терминалы партнеров.

Принимать решение стоит строго по личным потребностям и исходя из стоимости обслуживания.

Следует отметить, что многие финансовые организации предлагают грейс-период - льготный промежуток времени для бесплатного погашения задолженности. Если вы выплачиваете весь долг до истечения срока, то проценты не взимаются. Однако необходимо уточнить, распространяется ли данная опция на обналиченные деньги.

Определившись с выбором, переходите к процессу оформления. Он состоит из двух шагов — составление заявления и получение ответа. Вы также можете заполнить анкету на официальном сайте. Такой способ не только избавит вас от поездки в офис, но и сократит время на рассмотрение — онлайн-заявки обрабатываются гораздо быстрее обычных.

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