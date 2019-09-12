Если вам необходимо сделать дебетовую карту быстро, то следует обратить внимание на продукты мгновенной выдачи. Так называемые моментальные предоставляют сегодня многие российские банки. Как правило, это неименной пластик, на нем отсутствуют данные о держателе (имя и фамилия).



Мгновенный пластик оформляют обычно не просто в день обращения, а буквально за 5 минут. Но быстрое оформление не единственное преимущество такого пластика. Они выдаются быстро, еще и стоят дешевле обычных.



Как получить за один день?



Если нужен срочный выпуск, Банки.ру поможет подобрать банки, предоставляющие такую услугу. Для этого в разделе достаточно поставить фильтр «моментальный выпуск» для отбора предложений. В списке результатов поиска вы увидите варианты, выдаваемые срочно, оформляемые за один день.

