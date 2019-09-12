|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Gold
|нет
|0
|есть
|
|
117 заявок
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
|
101 заявка
|
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
|до 6%
|0 - 588
|есть
|
|
64 заявки
|
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|
|
6 заявок
|
Mastercard World
|до 7,25%
|0 - 1 188
|1%
|нет
|
Visa Platinum
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 188
|до 9%
|нет
|до 6%
|0
|5%
|нет
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 690
|нет
|
|до 6%
|0
|нет
|
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Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вам необходимо сделать дебетовую карту быстро, то следует обратить внимание на продукты мгновенной выдачи. Так называемые моментальные предоставляют сегодня многие российские банки. Как правило, это неименной пластик, на нем отсутствуют данные о держателе (имя и фамилия).
Мгновенный пластик оформляют обычно не просто в день обращения, а буквально за 5 минут. Но быстрое оформление не единственное преимущество такого пластика. Они выдаются быстро, еще и стоят дешевле обычных.
Как получить за один день?
Если нужен срочный выпуск, Банки.ру поможет подобрать банки, предоставляющие такую услугу. Для этого в разделе достаточно поставить фильтр «моментальный выпуск» для отбора предложений. В списке результатов поиска вы увидите варианты, выдаваемые срочно, оформляемые за один день.