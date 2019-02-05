Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 23 $ 1 500 руб.(эквивалент) Выпуск и обслуживание 20 € 1 500 руб.(эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб.

1% - в банкоматах Объединенной сети Atlas Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб.

1% - в ПВН Объединенной сети Atlas Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% - в банкоматах Объединенной сети Atlas Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент)

1% - в ПВН Объединенной сети Atlas Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% - в банкоматах Объединенной сети Atlas Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент)

1% - в ПВН Объединенной сети Atlas Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы моментальная выдача карты Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Дата актуализации 05.02.2019 16:23 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.