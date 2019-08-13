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Зарплатные карты в в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
82 заявки
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 нет
  • игры

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Если вы хотите упростить процесс получения своего заработка, воспользуйтесь зарплатной дебетовой картой в банке Тинькофф Банк. На нее можно переводить не только заработную плату, но и:

  • премии;
  • финансы для командировок;
  • отпускные, если вы уходите на оплачиваемый отдых.

    • Кроме того, во многих местах при открытии предлагают системы бонусов, которые помогут вам с выгодой распоряжаться деньгами.

    Какими преимуществами обладает пластик?

  • обычно можно тратить ровно столько, сколько имеется на счету. Но если у вас подключена система овердрафта (или перерасхода), то можно получать капитал в долг. При этом следует помнить, что начисляются проценты. Их погашение вместе с основной суммой осуществляется автоматически при перечислении ежемесячной выплаты. Перерасход не может превышать две зарплаты;
  • действует cashback. С английского это значит «возврат денег». Система подразумевает возвращение к вам части потраченных средств, если вы расплачиваетесь пластиком в сотрудничающих с банком заведениях (кафе, ресторанах, магазинах и т.д.). Список организаций, где работает cashback, можно найти на сайте банковского учреждения;
  • если вы доверяете свои финансы этому платежному инструменту, то обеспечиваете дополнительную безопасность. Даже в случае утери или кражи счет всегда можно заблокировать, достаточно только позвонить в ваш банк. А вот вернуть наличные уже не получится;
  • не нужно тратить часы на ожидание в бухгалтерском отделе. Перечисление может совершаться и без вашего непосредственного участия. Это ощутимо сэкономит время, облегчит процедуру как для получателя, так и для отправителя;
  • не придется перепроверять, сколько денег в кошельке при выходе из дома. Благодаря этому небольшому пластиковому инструменту вы точно знаете, что требующаяся сумма всегда с вами.

    • Список организаций, где можно получить это средство

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