Если вы хотите упростить процесс получения своего заработка, воспользуйтесь зарплатной дебетовой картой в банке Тинькофф Банк. На нее можно переводить не только заработную плату, но и:

премии;

финансы для командировок;

отпускные, если вы уходите на оплачиваемый отдых.

Кроме того, во многих местах при открытии предлагают системы бонусов, которые помогут вам с выгодой распоряжаться деньгами.

Какими преимуществами обладает пластик?

обычно можно тратить ровно столько, сколько имеется на счету. Но если у вас подключена система овердрафта (или перерасхода), то можно получать капитал в долг. При этом следует помнить, что начисляются проценты. Их погашение вместе с основной суммой осуществляется автоматически при перечислении ежемесячной выплаты. Перерасход не может превышать две зарплаты;

действует cashback. С английского это значит «возврат денег». Система подразумевает возвращение к вам части потраченных средств, если вы расплачиваетесь пластиком в сотрудничающих с банком заведениях (кафе, ресторанах, магазинах и т.д.). Список организаций, где работает cashback, можно найти на сайте банковского учреждения;

если вы доверяете свои финансы этому платежному инструменту, то обеспечиваете дополнительную безопасность. Даже в случае утери или кражи счет всегда можно заблокировать, достаточно только позвонить в ваш банк. А вот вернуть наличные уже не получится;

не нужно тратить часы на ожидание в бухгалтерском отделе. Перечисление может совершаться и без вашего непосредственного участия. Это ощутимо сэкономит время, облегчит процедуру как для получателя, так и для отправителя;

не придется перепроверять, сколько денег в кошельке при выходе из дома. Благодаря этому небольшому пластиковому инструменту вы точно знаете, что требующаяся сумма всегда с вами.

Список организаций, где можно получить это средство

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