Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых при минимальном остатке на счете 5 000-100 000 руб. в течение месяца, 6% годовых - свыше 100 000,01 руб.; 0,1% годовых, если остаток в один из дней месяца составил свыше 10 000 000 руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 30 000 руб.;

1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 30 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 30 000 руб.;

1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 30 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт не взимается;

запрос баланса в сторонних банкомтах - 39 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;

начисление процентов на остаток Минусы ставка начисления процентов устанавливается исходя из минимального остатка в течение месяца Особые ограничения карта может быть оформлена не ранее, чем за 3 месяца до выхода на пенсию;

предназначена для получения пенсии, пособий и других социальных выплат Дата актуализации 08.02.2019 14:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.