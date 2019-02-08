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Счастливое время
Мир «Счастливое время» — ОТП Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых при минимальном остатке на счете 5 000-100 000 руб. в течение месяца, 6% годовых - свыше 100 000,01 руб.; 0,1% годовых, если остаток в один из дней месяца составил свыше 10 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 30 000 руб.;
- 1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 30 000 руб.;
- 1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт не взимается;
- запрос баланса в сторонних банкомтах - 39 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- начисление процентов на остаток
Минусы
- ставка начисления процентов устанавливается исходя из минимального остатка в течение месяца
Особые ограничения
- карта может быть оформлена не ранее, чем за 3 месяца до выхода на пенсию;
- предназначена для получения пенсии, пособий и других социальных выплат
Дата актуализации
08.02.2019 14:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Счастливое время» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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