Справка Banki.ru

История российского ОТП Банка начинается с создания в марте 1994 года сберегательного банка «Гермес», входившего на тот момент в одноименный концерн. Позднее банк был преобразован в АКБ «Банк Инвестиций и Сбережений» (сокращенно — Инвестсбербанк). В феврале 2005 года завершилось объединение Инвестсбербанка со столичным Русским Генеральным Банком (см. «Книгу памяти») по инициативе акционеров последнего (совладельцев Новороссийского морского торгового порта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько). Считалось, что Инвестсбербанк имеет более узнаваемую торговую марку на рынке частных вкладов, поэтому объединение банков состоялось на его базе, а лицензия РГБ была аннулирована. Размер сделки тогда оценивался в 800 тыс. долларов США. В августе 2006 года банк присоединил также омский Омскпромстройбанк и новороссийский Промфинсервисбанк (см. «Книгу памяти»), которые были преобразованы в филиалы «Омский» и «Новороссийский» соответственно. В октябре 2006 года венгерский OTP Bank* завершил сделку по приобретению 96,4% акций Инвестсбербанка уже за 477 млн долларов США. В 2008 году Инвестсбербанк перешел на материнский бренд и был переименован в «ОТП Банк».

По состоянию на 12 ноября 2018 года венгерский OTP Bank контролирует 97,90% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,20% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 0,9%) распределены между прочими акционерами-миноритариями.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве, а в целом фининститут присутствует более чем в 3 700 населенных пунктах РФ. Сеть продаж банка включает в себя шесть филиалов (Санкт-Петербург, Омск, Самара, Челябинск, Гуково Ростовской области, Хабаровск), 143,6 тыс. точек потребительского кредитования, 96 кредитно-кассовых офисов, 134 точки клиентского обслуживания. В течение 2017 года в целях оптимизации операционных затрат банк осуществил закрытие шести представительств на территории РФ. Собственная сеть банкоматов насчитывает порядка 195 устройств, терминалов обслуживания — 269 устройств. Списочная численность работников банка на 1 января 2018 года составляла 1 487 человек (годом ранее — 1 520 человек).

Частным клиентам фининститута предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг, прежде всего вклады, кредиты наличными и на картах, потребительские кредиты в магазинах, автокредиты. Партнерами банка являются такие торговые точки и сети, как цифровой супермаркет DNS, «Связной», «Евросеть», «Мегафон», «Эксперт», «Билайн», Media Markt, Lazurit, «Много Мебели», ювелирная сеть 585, «Московский Ювелирный Завод», «Адамас», «Алеф», «Снежная Королева», «Ноу-Хау», «Ситилинк», «М. видео» и др. В числе продуктов банка для физлиц также карты систем MasterCard (кредитные, дебетовые, с начислением процентов на остаток) и «Мир», денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), аренда сейфов, программы добровольного страхования, обслуживание счетов и др.

Услуги и продукты банка для корпоративных клиентов включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств на депозиты и в векселя, кредитование и выдачу гарантий, зарплатные проекты, дистанционное обслуживание, поддержку экспортно-импортных операций, факторинг, торговое финансирование.

Всего на обслуживании в банке более 3,9 млн клиентов — юридических и физических лиц. В корпоративном сегменте банк преимущественно кредитует заемщиков, занимающихся торговлей, строительством, операциями с недвижимостью, финансовой и операционной арендой. В числе клиентов банка были замечены такие организации, как АО «Отечественные лекарства», ПАО «Русгрейн холдинг», ООО «Элемент Лизинг», ООО «МФО «Пешеход», ОАО «Мельница», ПАО «Импульс», ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Ростелеком», АО «Фармадис», АО «Эзра» и др.

За первые 10 месяцев 2018 года активы нетто кредитной организации увеличились на 5,2%, составив к 1 ноября 2018 года 148,9 млрд рублей. Рост за указанный период в пассивах был обеспечен клиентскими средствами (в равной степени розничных и корпоративных клиентов) и собственным капиталом. В активах ликвидность направлялась преимущественно на рынок МБК и кредитование корпоративных клиентов. При этом помимо привлечения пассивов существенную часть средств банк также получил от реализации в активах 40% портфеля облигаций.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,7% от общего объема пассивов. Вторым крупнейшим источником ресурсов выступали средства корпоративных клиентов (остатки на расчетных счетах и депозиты различной срочности) с долей в 21,9% от пассивов. Почти столько же формировал и собственный капитал банка, достаточность которого более чем вдвое превышала минимально установленный уровень по нормативу Н1.0. Активность клиентской базы банка невысокая в силу специализации на розничном кредитовании, однако стабильная: обороты по текущим/расчетным счетам клиентов за последние месяцы исследуемого периода составляли 150—180 млрд рублей.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, который на отчетную дату формировал 61,6% нетто-активов. Выданные МБК занимали 20,7%, высоколиквидные средства (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ) — 4,7%, на прочие активы приходилось еще 7,2%.

С начала 2018 года совокупный объем кредитного портфеля незначительно увеличился (+3,8%). Основную долю в его составе занимают ссуды, предоставленные физическим лицам, — 80,9%. Существенная часть кредитов (как розничных, так и корпоративных) выдана на сроки от одного года до трех лет, также внушительный объем розничных ссуд имеет форму овердрафтов. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю несколько сократился, однако остается достаточно заметным — 13,2%. Уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 19,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества в силу специализации на розничном кредитовании традиционно невысокий и составляет на отчетную дату 20,6% (годом ранее — 14,6%).

Кредитная организация проявляет умеренную активность на рынке межбанковского кредитования, регулярно работая в обе стороны. С начала 2018 года ежемесячные обороты по размещенным МБК составляли 25—132 млрд рублей, по привлеченным — 10—45 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение также проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям за период с начала 2018 года составляли 100—300 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за первые десять месяцев 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 2,8 млрд рублей (столько же в аналогичном периоде годом ранее).

Совет директоров: Золтан Майор (председатель), Адам Сентпетери, Куммер Агнеш Юлианна, Ференц Бёле, Илья Чижевский, Роберт Барлаи, Шандор Бела, Петер Чани, Берталан Видо.

Правление: Илья Чижевский (президент), Сергей Капустин, Юлия Орешкина, Александр Васильев, Кирилл Дремач, Игорь Беломытцев, Муслим Сатыбалдиев, Габор Буриан-Козма.

* OTP Bank был основан в 1949 году и в настоящее время является крупнейшим коммерческим банком Венгрии и ядром ведущей венгерской финансовой группы OTP Group. Помимо банка в состав группы входят дочерние организации, работающие в сфере управления активами и пенсионными накоплениями, автолизинга, туристического бизнеса, аренды, управления и операций с недвижимостью, факторинга, а также одноименный ипотечный банк.

Совокупные активы группы OTP Group по итогам девяти месяцев 2018 года составили 30,4 млрд долларов США (в пересчете на курс венгерского форинта к американскому доллару по состоянию на отчетную дату), объем депозитов клиентов — 19,9 млрд долларов США, чистая прибыль — 500,1 млн долларов США.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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