Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка «Санкт-Петербург» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|10 000
|733 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|1 000
|733 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,8%
|1 500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|0,8%
|50 000
|367 дней
|Евро
|0,01%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|1 500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1%
|50 000
|367 дней
|Евро
|0,01%
|100
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|1 500 000
|1097 дней
|
|Доллар США
|3,3%
|50 000
|1097 дней
|Евро
|0,9%
|50 000
|1097 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|1 500 000
|1097 дней
|
|Доллар США
|3,5%
|50 000
|1097 дней
|Евро
|1,1%
|50 000
|1097 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|1 500 000
|915 дней
|
|Доллар США
|3,7%
|50 000
|1098 дней
|Евро
|1,1%
|50 000
|1098 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|1 500 000
|915 дней
|
|Доллар США
|3,9%
|50 000
|1098 дней
|Евро
|1,3%
|50 000
|1098 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,25%
|50 000
|1 год
|
|Доллар США
|0,8%
|1 000
|3 мес.
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|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
При подборе выгодных вкладов Банка «Санкт-Петербург» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Банке «Санкт-Петербург», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.