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Вклады Банка «Санкт-Петербург»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка «Санкт-Петербург» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 10 000 733 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 1 000 733 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,8% 1 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,8% 50 000 367 дней
Евро 0,01% 1 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 1 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 50 000 367 дней
Евро 0,01% 100 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 1 500 000 1097 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,3% 50 000 1097 дней
Евро 0,9% 50 000 1097 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 500 000 1097 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 3,5% 50 000 1097 дней
Евро 1,1% 50 000 1097 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 1 500 000 915 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,7% 50 000 1098 дней
Евро 1,1% 50 000 1098 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 500 000 915 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,9% 50 000 1098 дней
Евро 1,3% 50 000 1098 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 50 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,8% 1 000 3 мес.
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Банка «Санкт-Петербург»

При подборе выгодных вкладов Банка «Санкт-Петербург» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Банке «Санкт-Петербург», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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