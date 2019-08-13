Кредитные карты для покупок

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
|есть
|
11 191 заявка
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
|
5 742 заявки
|
Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|0
|есть
|
3 905 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
3 847 заявок
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
2 892 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
1 753 заявки
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
|
909 заявок
|
Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
|
882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При необходимости получить кредитную карту для покупок следует обратить внимание на наличие льготного периода, в течение которого проценты за пользование заемными средствами не взимаются. Приятными и выгодными дополнениями к данному продукту могут служить различные бонусные программы и cash-back. Данные функции предполагают начисление вознаграждения за совершенные покупки в виде баллов или возврат определенного процента от потраченной суммы обратно на счет.
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