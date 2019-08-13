Кредитные карты для покупок

При необходимости получить кредитную карту для покупок следует обратить внимание на наличие льготного периода, в течение которого проценты за пользование заемными средствами не взимаются. Приятными и выгодными дополнениями к данному продукту могут служить различные бонусные программы и cash-back. Данные функции предполагают начисление вознаграждения за совершенные покупки в виде баллов или возврат определенного процента от потраченной суммы обратно на счет.



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