Кредитные карты для покупок в банке Тинькофф Банк

Чтобы оформить кредитную карту для покупок в банке Тинькофф Банк, нужно доказать свою платежеспособность. Лучше всего предъявить справку о зарплате с текущего места работы. Поскольку дополнительные поступления учитываются в совокупном доходе обратившегося, об их наличии следует упомянуть при заполнении анкеты.

Заявку подают на сайте банка или в его отделении. Клиентов просят указывать только достоверную информацию о себе. Если будет выявлен факт обмана, в оформлении продукта финансовое учреждение вправе отказать. На рассмотрение персональных данных заявителя отводится не более 2 дней. При положительном ответе предлагают заключить договор, в котором детально прописывают условия пользования. Пластик активируют в присутствии держателя.

Этот платежный инструмент удобен при совершении обычных и интернет-покупок, а также при закрытии счетов:

● в кафе, ресторанах, барах;

● кино, развлекательных заведениях;

● фитнес-клубах;

● салонах красоты.

Если пополнять счет до истечения грейс-периода, проценты не будут начисляться. В таком случае пользование продуктом будет безвозмездным.

Пластик оснащен дополнительными функциями. Для безопасности операций в интернете предусмотрена опция 3D Secure. Технологии бесконтактной оплаты обеспечивают экономию времени при совершении транзакций. Защиту от злоумышленников гарантирует наличие ПИН-кода и образца подписи держателя на обратной стороне. Ее можно «привязать» к смартфону (скачав специальное приложение) и совершать покупки посредством гаджета.

Стоит заранее позаботиться об удобном способе осуществления обязательных платежей. При возникновении задолженности начинает действовать система штрафов, что приводит к резкому росту стоимости продукта. Кроме того, сведения о факте просрочки передаются в БКИ, что крайне нежелательно для клиента.

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