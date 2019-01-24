подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров на приобретение ж/д и авиабилетов, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.

1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: начисление на бонусов на счет мобильного телефона в сумме 0,5% от суммы покупок в течении месяца, не более 3 000 руб. Подключение 50 руб., ежемесячная комиссия 5 руб.