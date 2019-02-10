Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке Уралсибизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Уралсиб. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
21 дебетовая карта
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|699
|нет
|
|доллар США
|нет
|14
|нет
|
|евро
|нет
|14
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|120
|нет
|
|евро
|нет
|120
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|599
|нет
|
|доллар США
|нет
|12
|нет
|
|евро
|нет
|12
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|120
|нет
|
|евро
|нет
|120
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 999
|нет
|
|доллар США
|нет
|60
|нет
|
|евро
|нет
|60
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|21 750
|нет
|
|доллар США
|нет
|435
|нет
|
|евро
|нет
|435
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 299
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 3
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 3
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|120
|нет
|
|евро
|нет
|120
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|599
|нет
|
|доллар США
|нет
|12
|нет
|
|евро
|нет
|12
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 999
|нет
|
|доллар США
|нет
|60
|нет
|
|евро
|нет
|60
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|
|доллар США
|нет
|2
|нет
|
|евро
|нет
|2
|нет
|
Копилка
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Standard
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 089
|нет
|нет
|доллар США
|до 0,7%
|до 22
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|699
|нет
|
|доллар США
|нет
|14
|нет
|
|евро
|нет
|14
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 299
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 250 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 3 763
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 3 323
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 451
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 399
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 80 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 1 204
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 1 063
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|699
|нет
|
|доллар США
|нет
|14
|нет
|
|евро
|нет
|14
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 4 990
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 75
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 66
|нет
|
Энерджинс
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Standard
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 089
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка Уралсиб
Оценка: 5 Проверяется
Здравструйте.
Открывала карту в отделении на Кубанонабережной, 25, Краснодар. ... Весь отзыв
Открывала карту в отделении на Кубанонабережной, 25, Краснодар. ... Весь отзыв
Оценка: 5
Являюсь зарплатным клиентом Уралсиба уже 3 года. Еще есть кредитка Уралсиба. В декабре по кредитке начислили комиссию за годовое обслуживание карты, но я уже год как картой не... Весь отзыв
40 242
Похожие продукты других банков: Банк «Санкт-Петербург», Россия, Таврический.