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Дебетовые карты в банке Уралсиб

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Уралсиб. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

21 дебетовая карта

American Express Card «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
Весь мир Optimum
Mastercard World , American Express
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 699 нет
  • другое
доллар США нет 14 нет
  • другое
евро нет 14 нет
  • другое
American Express Card «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
Весь мир Premier
Mastercard World Black Edition , American Express
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
доллар США нет 120 нет
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
евро нет 120 нет
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
Visa Classic — Банк Уралсиб
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 599 нет
  • другое
  • благотворительность
  • сотовые операторы
  • для путешествий
доллар США нет 12 нет
  • другое
  • благотворительность
  • сотовые операторы
  • для путешествий
евро нет 12 нет
  • другое
  • благотворительность
  • сотовые операторы
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition — Банк Уралсиб
Дебетовая Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
доллар США нет 120 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
евро нет 120 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Visa Gold — Банк Уралсиб
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 999 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
доллар США нет 60 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
евро нет 60 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 21 750 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
доллар США нет 435 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
евро нет 435 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Visa Classic «Light» — Банк Уралсиб
Дебетовая Light
Visa Classic Light
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 299 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
доллар США нет 0 - 3 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
евро нет 0 - 3 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
Mastercard Platinum — Банк Уралсиб
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
доллар США нет 120 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
евро нет 120 нет
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
MasterCard Standard «Достойный дом детям» — Банк Уралсиб
Достойный дом детям
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 599 нет
  • благотворительность
доллар США нет 12 нет
  • благотворительность
евро нет 12 нет
  • благотворительность
MasterCard Gold «Достойный дом детям» — Банк Уралсиб
Достойный дом детям Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 999 нет
  • благотворительность
доллар США нет 60 нет
  • благотворительность
евро нет 60 нет
  • благотворительность
Mastercard Virtual «Интернет-карта» — Банк Уралсиб
Интернет-карта
Mastercard Internet
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
  • другое
доллар США нет 2 нет
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
  • другое
евро нет 2 нет
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
  • другое
Visa Classic «Копилка» — Банк Уралсиб
Копилка
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 089 нет нет
доллар США до 0,7% до 22 нет нет
Visa Classic «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» — Банк Уралсиб
Лукойл-Уралсиб
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 699 нет
  • заправки
доллар США нет 14 нет
  • заправки
евро нет 14 нет
  • заправки
Мир — Банк Уралсиб
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 299 нет
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
Мир — Банк Уралсиб
Почетный пенсионер
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
  • сотовые операторы
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Прайвет
Visa Infinite , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 250 000 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 3 763 нет
  • другое
евро нет 0 - 3 323 нет
  • другое
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Приоритет
Visa Infinite , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США нет 0 - 451 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
евро нет 0 - 399 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Статус
Visa Infinite , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 80 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США нет 0 - 1 204 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
евро нет 0 - 1 063 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Classic «Телефонная карта» — Банк Уралсиб
Телефонная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 699 нет
  • сотовые операторы
доллар США нет 14 нет
  • сотовые операторы
евро нет 14 нет
  • сотовые операторы
Mastercard Platinum — Банк Уралсиб
Турбо
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 4 990 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США нет 0 - 75 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
евро нет 0 - 66 нет
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Classic «Энерджинс» — Банк Уралсиб
Энерджинс
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 089 нет
  • другое
  • благотворительность
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка Уралсиб

Оценка: 5 Проверяется
Буквально вчера вернулся из жаркого Тайланда, не мог не оставить свой отзыв, т.к. меня очень выручил сотрудник банка, можно даже сказать, спас жизнь...Итак, обо всем по порядку... Весь отзыв
Оценка: 5
Являюсь зарплатным клиентом Уралсиба уже 3 года. Еще есть кредитка Уралсиба. В декабре по кредитке начислили комиссию за годовое обслуживание карты, но я уже год как картой не... Весь отзыв
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