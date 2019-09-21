Бесплатные дебетовые карты в Россельхозбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 6%
|0
|5%
|нет
|
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 3%
|0
|нет
|
|
Mastercard Standard
UnionPay Classic
|нет
|0 - 600
|до 5%
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|нет
|0 - 1 200
|нет
|
|
Visa Gold
|нет
|0 - 3 600
|нет
|
|нет
|0 - 1 188
|нет
|
|до 6%
|0
|5%
|нет
|
|3%
|0
|нет
|
|
|нет
|0
|до 25%
|нет
|
|нет
|0 - 400
|25%
|
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Такой пластик используется для совершения наиболее востребованных финансовых операций. С его помощью можно быстро, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой и снимать наличные в банкоматах.
Сколько стоит выпуск и обслуживание?
Как правило, получить пластик этого типа можно бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования комиссия тоже не взимается. Банк берет плату лишь за второй и последующие годы.
На что обратить внимание при выборе?
Основные характеристики каждого предложения — это:
Эту информацию необходимо принять в расчет при поиске наиболее выгодного варианта.
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