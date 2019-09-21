Бесплатные дебетовые карты в Россельхозбанке

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает информацию, которая будет полезна всем, кто заинтересован в получении дебетовой карты Россельхозбанка. На этой странице размещены актуальные программы, а все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости обновляются, что гарантирует их достоверность.

Такой пластик используется для совершения наиболее востребованных финансовых операций. С его помощью можно быстро, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой и снимать наличные в банкоматах.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, получить пластик этого типа можно бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования комиссия тоже не взимается. Банк берет плату лишь за второй и последующие годы.

На что обратить внимание при выборе?

Основные характеристики каждого предложения — это:

годовая стоимость обслуживания;

размер процентов, начисляемых на остаток;

наличие или отсутствие опции Cash Back;

бонусные программы и их специфика;

уровень популярности.

Эту информацию необходимо принять в расчет при поиске наиболее выгодного варианта.

Мы рекомендуем воспользоваться функцией сортировки, чтобы ранжировать программы по любому из перечисленных выше критериев. С ее помощью вы можете поднять в верхнюю часть таблицы варианты с самыми высокими процентами на остаток, с самой маленькой годовой комиссией и т. д.

Также стоит ознакомиться с отзывами тех, кто уже стал клиентом банка. Люди делятся своим опытом использования его продуктов, и в их рассказах вы найдете немало полезного для вас.

Как оформить заявку?

Обратить в банк вы можете непосредственно с этой страницы сайта, не выходя из дома или не отпрашиваясь с работы. Достаточно лишь:

нажать кнопку «Оформить заявку»;

на открывшейся странице заполнить онлайн-форму;

проверить точность указанных сведений;

отправить готовый документ на рассмотрение.

Сотрудники банка оперативно свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.