Бесплатные дебетовые карты в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 17 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
Мир-UnionPay
до 6% 0 5% нет
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Standard
Мир Классическая
UnionPay Classic
 нет 0 - 600 до 5%
  • благотворительность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 нет 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
  • другое
нет 0 - 3 600 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир
Мир Классическая
нет 0 - 1 188 нет
  • заправки
Мир
до 6% 0 5% нет
Мир
Мир Классическая
Мир-UnionPay
3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир
Мир Классическая
Мир Премиальная
Мир-JCB
Мир-UnionPay
нет 0 до 25% нет
Мир-JCB
нет 0 - 400 25%
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные дебетовые карты в Россельхозбанке в городах:

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Онлайн-сервис Banki.ru предлагает информацию, которая будет полезна всем, кто заинтересован в получении дебетовой карты Россельхозбанка. На этой странице размещены актуальные программы, а все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости обновляются, что гарантирует их достоверность.

Такой пластик используется для совершения наиболее востребованных финансовых операций. С его помощью можно быстро, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой и снимать наличные в банкоматах.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, получить пластик этого типа можно бесплатно. За первые двенадцать месяцев использования комиссия тоже не взимается. Банк берет плату лишь за второй и последующие годы.

На что обратить внимание при выборе?

Основные характеристики каждого предложения — это:

  • годовая стоимость обслуживания;
  • размер процентов, начисляемых на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусные программы и их специфика;
  • уровень популярности.

    • Эту информацию необходимо принять в расчет при поиске наиболее выгодного варианта.

    Мы рекомендуем воспользоваться функцией сортировки, чтобы ранжировать программы по любому из перечисленных выше критериев. С ее помощью вы можете поднять в верхнюю часть таблицы варианты с самыми высокими процентами на остаток, с самой маленькой годовой комиссией и т. д.

    Также стоит ознакомиться с отзывами тех, кто уже стал клиентом банка. Люди делятся своим опытом использования его продуктов, и в их рассказах вы найдете немало полезного для вас.

    Как оформить заявку?

    Обратить в банк вы можете непосредственно с этой страницы сайта, не выходя из дома или не отпрашиваясь с работы. Достаточно лишь:

  • нажать кнопку «Оформить заявку»;
  • на открывшейся странице заполнить онлайн-форму;
  • проверить точность указанных сведений;
  • отправить готовый документ на рассмотрение.

    • Сотрудники банка оперативно свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.

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