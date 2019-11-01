|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
|нет
|0 - 1 788
|до 3%
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Visa Platinum
|нет
|0 - 5 988
|до 10%
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Visa Infinite
|нет
|0 - 60 000
|до 15%
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Visa Gold
|нет
|0 - 1 188
|до 10%
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Visa Signature
|нет
|0 - 60 000
|до 15%
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Visa Internet
Mastercard Internet
|нет
|0
|нет
|нет
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Mastercard Platinum
|нет
|0 - 4 188
|нет
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Mastercard World
|нет
|0
|нет
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Mastercard Platinum
|нет
|0
|нет
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Mastercard World
|нет
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Она используется для оплаты товаров и услуг, совершения онлайн-покупок, снятия наличных в банкоматах. В отличие от кредитки, она не дает возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом. Держателю доступна лишь сумма, лежащая на привязанном к ней лицевом счете.
Важная особенность такого пластика — бесплатное получение. За первые двенадцать месяцев обслуживания, как правило, тоже не надо платить. Банк берет комиссию за второй и последующие годы.
Внимательно изучите условия
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы можете ознакомиться с предложениями от Газпромбанка — надежной кредитно-финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Чтобы выбрать среди множества программ ту, что наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям, надо принять в расчет основные характеристики:
Функция сортировки предложений по перечисленным выше критериям поможет вам сэкономить время и сделает процесс поиска более простым. Благодаря ей варианты, максимально соответствующие вашим запросам, поднимаются в верхней части таблицы, где вы их не пропустите.
Отправьте заявление с сайта
1. Нажмите кнопку «Оформить заявку»
2. На открывшей странице заполните онлайн-форму заявления.
3. Проверьте, все ли сведения указаны верно.
4. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отослать готовый документ на рассмотрение.
О результатах вас уведомят телефонным звонком или посредством СМС.