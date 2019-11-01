Дебетовая карта — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Она используется для оплаты товаров и услуг, совершения онлайн-покупок, снятия наличных в банкоматах. В отличие от кредитки, она не дает возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом. Держателю доступна лишь сумма, лежащая на привязанном к ней лицевом счете.

Важная особенность такого пластика — бесплатное получение. За первые двенадцать месяцев обслуживания, как правило, тоже не надо платить. Банк берет комиссию за второй и последующие годы.

Внимательно изучите условия

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы можете ознакомиться с предложениями от Газпромбанка — надежной кредитно-финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Чтобы выбрать среди множества программ ту, что наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям, надо принять в расчет основные характеристики:

стоимость годового обслуживания (напомним, что обычно деньги взимаются за второй и последующие годы);

размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем выгоднее;

наличие или отсутствие опции Cash Back и разнообразных бонусных программ — они особенно важны для тех, кто часто используется безналичный расчет, совершая покупки в супермаркетах, заправляя автомобиль на АЗС, бронируя авиабилеты или номера в гостиницах;

степень популярности — на сайте указано число заявок, поданных за последние 30 дней.

Функция сортировки предложений по перечисленным выше критериям поможет вам сэкономить время и сделает процесс поиска более простым. Благодаря ей варианты, максимально соответствующие вашим запросам, поднимаются в верхней части таблицы, где вы их не пропустите.

Отправьте заявление с сайта

1. Нажмите кнопку «Оформить заявку»

2. На открывшей странице заполните онлайн-форму заявления.

3. Проверьте, все ли сведения указаны верно.

4. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отослать готовый документ на рассмотрение.

О результатах вас уведомят телефонным звонком или посредством СМС.