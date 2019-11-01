Бесплатные дебетовые карты Газпромбанка

Банк: Газпромбанк
Найдена 21 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
 нет 0 - 1 788 до 3%
  • другое
Visa Platinum
 нет 0 - 5 988 до 10%
  • другое
Visa Infinite
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
нет 0 - 1 188 до 10%
  • для путешествий
Visa Signature
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
Visa Internet
Mastercard Internet
 нет 0 нет нет
нет 0 - 4 188 нет
  • заправки
Mastercard World
 нет 0 нет
  • заправки
Mastercard Platinum
 нет 0 нет
  • заправки
Mastercard World
 нет 0 нет
  • заправки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Можно все
Росбанк
cash back до 10%
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Отзывы

Отличные условия и обслуживание по деб.карте и вкладам
Оценка: 5 Проверяется
Я давний клиент Хоум Кредит Банка, в банке постоянно появляются привлекательные условия для хранения денег. Недавно в отделении мне подсказали про карту Польза, спасибо... Весь отзыв
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Дебетовая карта — один из наиболее распространенных банковских продуктов. Она используется для оплаты товаров и услуг, совершения онлайн-покупок, снятия наличных в банкоматах. В отличие от кредитки, она не дает возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом. Держателю доступна лишь сумма, лежащая на привязанном к ней лицевом счете.

Важная особенность такого пластика — бесплатное получение. За первые двенадцать месяцев обслуживания, как правило, тоже не надо платить. Банк берет комиссию за второй и последующие годы.

Внимательно изучите условия

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru вы можете ознакомиться с предложениями от Газпромбанка — надежной кредитно-финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Чтобы выбрать среди множества программ ту, что наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям, надо принять в расчет основные характеристики:

  • стоимость годового обслуживания (напомним, что обычно деньги взимаются за второй и последующие годы);
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем выгоднее;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back и разнообразных бонусных программ — они особенно важны для тех, кто часто используется безналичный расчет, совершая покупки в супермаркетах, заправляя автомобиль на АЗС, бронируя авиабилеты или номера в гостиницах;
  • степень популярности — на сайте указано число заявок, поданных за последние 30 дней.

    • Функция сортировки предложений по перечисленным выше критериям поможет вам сэкономить время и сделает процесс поиска более простым. Благодаря ей варианты, максимально соответствующие вашим запросам, поднимаются в верхней части таблицы, где вы их не пропустите.

    Отправьте заявление с сайта

    1. Нажмите кнопку «Оформить заявку»

    2. На открывшей странице заполните онлайн-форму заявления.

    3. Проверьте, все ли сведения указаны верно.

    4. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отослать готовый документ на рассмотрение.

    О результатах вас уведомят телефонным звонком или посредством СМС.

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