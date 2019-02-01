Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Альфа-карта с преимуществами
Visa Classic «Альфа-карта» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
- cash back до 2%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 1,5 до 2%
сумма покупок более 10 тыс. руб. - 1.5%, более 70 тыс. - 2%; два первых календарных месяца - 2%; макс. - 15 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
сумма покупок по карте более 10 тыс. руб - 1%, более 70 тыс. руб. - 6%, первые 2 календарных месяца - 6% годовых (на среднемесячный остаток до 300 000)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
по 100 руб. в месяц; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- сумма покупок по дебетовым картам свыше 10 000 руб. в месяц;
- сумма остатков на счетах от 30 000 руб. в месяц;
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
- 1% при снятии до 100 000 руб. в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - два первых календарных месяца (если сумма покупок по карте более 10 тыс. руб или среднемесячный остаток более 30 тыс. руб), в остальных случаях - 1,5% мин. 200 руб.
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - два первых календарных месяца (если сумма покупок по карте более 10 тыс. руб или среднемесячный остаток более 30 тыс. руб), в остальных случаях - 1,5% мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back
Минусы
- действующие клиенты банка подключаются к пакету услуг "Премиум"
Особые ограничения
- курьерская доставка
Дата актуализации
01.02.2019 10:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Альфа-карта с преимуществами» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.