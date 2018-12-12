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Дебетовые карты в банке Зенитизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Зенит. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
13 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 2 388
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 188
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 988
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|20
|есть
|нет
|евро
|нет
|20
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|100
|есть
|нет
|евро
|нет
|100
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|21 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|700
|есть
|нет
|евро
|нет
|700
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|200
|есть
|нет
|евро
|нет
|200
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|0 - 1 188
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 18
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 18
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,75%
|0 - 3 588
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 54
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 54
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 29 988
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 456
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 456
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка Зенит
Оценка: 5 Не засчитана
Обратилась в отделение банка для оформления карты для хранения собственных средств.Атмосфера в отделении спокойная,навязывания услуг на входе нет.ждать не пришлось нисколько.
Сот... Весь отзыв
Сот... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
19.10.2018 первый раз обратилась в отделение банка Зенит в г Воронеже по адресу Московский проспект, 11. Я ОЧЕНЬ удивлена, приятно удивлена! Большое спасибо сотруднику Ра-ко... Весь отзыв
19 432
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