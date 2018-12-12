

Дебетовая карта банка Зенит дает доступ к счету, на котором лежат личные средства клиента. Следовательно, чтобы начать ею пользоваться, нужно сначала пополнить баланс. Данный продукт есть практически у всех клиентов банков.

Высокий спрос на пластик объясняется удобством — не нужно носить в кошельке крупную сумму, наличные при необходимости можно снять в банкомате или кассе, можно проводить расчетные операции через терминалы, переводить деньги со своего счета на другие.

Дополнительно банк предлагает своим заказчикам всевозможные бонусы — кешбэк, начисление процентов на остаток, участие в акциях, скидки на другие услуги. Если вы планируете заказать дебетовку, но не знаете, какой вариант подойдет вам больше, воспользуйтесь системой поиска Banki.ru.

Особенности проекта

На сайте опубликованы все предложения банка. Информация по ним дана тезисно, что помогает потребителю акцентировать внимание исключительно на важных моментах. Тариф, стоимость обслуживания, дизайн, льготы — ознакомившись с действующими вариантами, вы без труда подберете идеальный для себя.

После этого заполните интернет-анкету. Мы передадим ее специалистам банка за считанные минуты. Сразу после обработки они позвонят вам, чтобы сообщить, когда будет готов пластик.

