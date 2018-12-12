Вход

Дебетовые карты в банке Зенит

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Зенит. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

13 дебетовых карт

MasterCard Platinum «Cash Back» — Банк Зенит
Cash Back
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 388 есть нет
Visa Platinum «Карта без границ» — Зенит
Finnair
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • для путешествий
Visa Prepaid «FINNAIR» — Банк Зенит
Finnair (предоплаченная)
Visa Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • для путешествий
Visa Gold «Автокарта» — Банк Зенит
Автокарта Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
Visa Platinum «Автокарта» — Банк Зенит
Автокарта Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 988 есть нет
Mastercard Standard — Банк Зенит
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
доллар США нет 20 есть нет
евро нет 20 есть нет
Mastercard Gold — Банк Зенит
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
доллар США нет 100 есть нет
евро нет 100 есть нет
Visa Infinite — Зенит
Дебетовая Infinite
Visa Infinite , Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 21 000 есть нет
доллар США нет 700 есть нет
евро нет 700 есть нет
China UnionPay «Platinum» — Банк Зенит
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum , UnionPay Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть нет
доллар США нет 200 есть нет
евро нет 200 есть нет
Mastercard Gold — Банк Зенит
Карта привилегий
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 - 1 188 есть нет
доллар США нет 0 - 18 есть нет
евро нет 0 - 18 есть нет
MasterCard Platinum — Банк Зенит
Карта привилегий Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum , UnionPay Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,75% 0 - 3 588 есть нет
доллар США нет 0 - 54 есть нет
евро нет 0 - 54 есть нет
Visa Infinite — Зенит
Карта привилегий World Elite
Visa Infinite , Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 29 988 есть нет
доллар США нет 0 - 456 есть нет
евро нет 0 - 456 есть нет
Мир Классическая — Зенит
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка Зенит

Оценка: 5 Не засчитана
Обратилась в отделение банка для оформления карты для хранения собственных средств.Атмосфера в отделении спокойная,навязывания услуг на входе нет.ждать не пришлось нисколько.
Сот... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
19.10.2018 первый раз обратилась в отделение банка Зенит в г Воронеже по адресу Московский проспект, 11. Я ОЧЕНЬ удивлена, приятно удивлена!  Большое спасибо сотруднику Ра-ко... Весь отзыв
Все отзывы
19 432

Похожие продукты других банков: Банк ДОМ.РФ, Экспобанк, Газпромбанк.