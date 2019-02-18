Справка Banki.ru

Банк учрежден в декабре 1994 года нефтяной компанией «Татнефть»*, Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой других юридических лиц. Зарегистрирован ЦБ РФ в июне 1995 года в форме ООО. В 2002 году получил генеральную лицензию Банка России и лицензию на работу с драгоценными металлами, а также сменил организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. В соответствии с решением общего собрания акционеров в конце 2014 года форма была приведена в соответствие с ГК РФ и перерегистрирована как публичное акционерное общество. С декабря 2004 года кредитная организация участвует в системе страхования вкладов физических лиц.

В 2005 году банк «Зенит» выкупил у компании «Татнефть» 90% акций банка «Девон-Кредит», а в начале 2007 года в рамках регионального развития приобрел 85,3% акций «дочки» Газпромбанка — Сочигазпромбанка (ныне банк «Зенит Сочи»). В 2007 году банковскую группу «Зенит»** пополнил Липецккомбанк, ранее принадлежавший Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК). В декабре 2008 года в состав группы вошел также тульский СпиритБанк.

В августе 2018 года зампред банка «Зенит» Дмитрий Юрин сообщал, что «на рубеже» 2018—2019 годов планируется завершение объединения четырех дочерних банков с банком «Зенит».

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина уже длительное время является основным акционером ПАО «Банк Зенит». В настоящее время под контролем компании находится 71,95% акций банка. В число других владельцев банка входят также член совета директоров Мария Соколова (13,57%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка). Доли остальных участников банка не превышают 5%, в том числе член правления и совета директоров Кирилл Шпигун владеет 2,22%.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. По данным на март 2018 года сеть обслуживания банковской группы «Зенит» включала 149 точек в 51 городе. Собственная сеть банкоматов насчитывает более 260 устройств, в то время как единая сеть банкоматов банковской группы «Зенит» и банков-партнеров превышает 900 единиц. Количество POS-терминалов, обслуживаемых процессинговым центром банка, превышает 6 тыс. устройств. По состоянию на 30 июня 2018 года численность группы составляла 4 629 человек (на конец 2017 года — 4 599 человек).

Одним из ключевых направлений деятельности банка является комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Также кредитная организация активно занимается разработкой и продвижением розничных услуг и предлагает физическим лицам широкий спектр банковских программ: вклады, ипотечные, потребительские и автокредиты, банковские карты (MasterCard, Visa, «Мир»), сейфовые ячейки и др. Банк также занимает сильные позиции на рынке инвестиционных услуг и частных инвестиций (Private Banking).

По состоянию на начало текущего года группа обслуживала 1,2 тыс. корпоративных групп клиентов, 17 тыс. клиентов МСБ, 500 тыс. физических лиц. Основными клиентами банка традиционно являются нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и нефтеторговые компании, металлургические комбинаты, структуры региональной и муниципальной власти, предприятия машиностроительного, оборонного и энергетического комплексов, а также телекоммуникационные компании, внешнеторговые объединения, торгово-посреднические фирмы, предприятия-золотодобытчики, небанковские финансовые учреждения. В число клиентов банка в различные периоды времени входили АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ОПК «Оборонпром», АО «Обуховский завод», ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», АО «Энергомашиностроительный альянс», ГК «Восток-Сервис», АО «Нижфарм», УК «Юграфинанс», НПФ «Транснефть», АО «Регион Эссет Менеджмент», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Элемент Лизинг», АО «Завод «Экран», Лизинговая компания CARCADE. Наиболее существенным является присутствие банка в Приволжском федеральном округе, в котором им обслуживаются крупные промышленные предприятия.

Основными стратегическими целями банка на ближайшие три года, согласно принятой в 2018 году стратегии, являются: в корпоративном бизнесе — создание экосистемы с ГК Татнефть, синдикация с ГК «Внешэкономбанк» и развитие сделок под страхование ЭКСАР; в части малого и среднего бизнеса — развитие сегмента электронных банковских гарантий, развитие факторинга и др.; в розничном бизнесе — развитие экосистемы для военнослужащих, увеличение количества активных клиентов до 1 млн человек и др.; в инвестиционном бизнесе — вхождение в топ-10 организаторов облигационных выпусков и др.

Активы нетто банка с начала 2018 года показали небольшой рост (+4,1%), составив к началу сентября 231,7 млрд рублей. За указанный период в пассивах наблюдалось увеличение объема привлеченных МБК (+22,3%) и средств предприятий и организаций (+19,4%). Одновременно банк погасил порядка 70% выпущенных облигаций и векселей. В активах в течение указанного периода был отмечен рост портфеля выданных МБК (47,6%), кредитов клиентам (+3,2%) и портфеля ценных бумаг (+4,1%).

Пассивы банка хорошо диверсифицированы по источникам привлечения. В их структуре на отчетную дату с долей в 30,3% преобладают вклады населения, существенная часть которых привлечена на сроки от полугода до трех лет. Привлеченные МБК занимают в пассивах 26,8% и сформированы преимущественно кратко- и среднесрочными кредитами от российских банков. В структуре привлеченных МБК присутствуют также кредиты от ЦБ и банков-нерезидентов, однако с невысокой долей. Еще порядка четверти пассивов составляют средства на расчетных счетах (преимущественно) и депозитах корпоративных клиентов. Банк в том числе обслуживает расчетные счета и депозиты государственных компаний. Клиентская база в целом большая, обороты по счетам клиентов с начала 2018 года находились в диапазоне 300—500 млрд рублей ежемесячно. На выпущенные облигации (преимущественно) и собственные векселя приходится еще порядка 6,4% пассивов банка.

Оставшаяся часть пассивов в основном сформирована собственным капиталом. Его достаточность в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 более чем вдвое превышает минимально установленный уровень в 8%. В состав капитала по методике ЦБ включены субординированные займы по остаточной стоимости на отчетную дату в 12,4 млрд рублей. Достаточность основного капитала (Н1.2), в расчет которого не включаются субординированные займы, также почти вдвое превышает минимально установленный уровень в 6%.

Основу активов нетто формирует кредитный портфель с долей в 58,2% на отчетную дату. Долю в 22,4% занимает портфель ценных бумаг, 13,7% — выданные МБК, 11,8% — высоколиквидные активы (остатки на корсчетах и в кассе), 2,4% — вложения в капиталы других организаций, 5,4% — прочие активы, менее 1% — основные средства и нематериальные активы.

В кредитном портфеле с долей в 76,4% преобладают ссуды юридическим лицам. Оставшаяся четверть портфеля представлена розничными ссудами — в основном, жилищными и ипотечными кредитами, в меньшей степени — потребительскими ссудами. С начала 2018 года оба портфеля показали небольшой рост: кредиты юрлицам прибавили 3,4%, «розница» — 2,4%. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю немного выросла, но остается на низком уровне — 3,4%. Уровень резервирования на отчетную дату более чем в 2,5 раза превышал долю просроченных ссуд. Портфель традиционно в несколько раз обеспечен залогом имущества (204,4%). Согласно данным отчетности по МСФО на конец 2017 года, основная доля кредитов в совокупном кредитном портфеле юрлиц приходилась на такие сегменты, как услуги (23,6%), торговля (22,7%), строительство (21,0%) и промышленное производство (19,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, основная доля предоставленных клиентам ссуд относилась к I и II категориям качества.

Портфель ценных бумаг на отчетную дату почти полностью состоял из облигаций, представленных в основном бумагами российских компаний и еврооблигациями, в меньшей степени — госбумагами РФ и облигациями зарубежных банков. Доля облигаций, переданных в залог по сделкам РЕПО, составляла на отчетную дату 18,1%. Обороты по сделкам РЕПО умеренные.

На рынке МБК банк как привлекает ликвидность, так и размещает средства, однако по ежемесячным оборотам выступает преимущественно нетто-заемщиком. Банк активен на валютном рынке Forex и на фондовых биржах, является маркетмейкером с оборотами по соответствующим счетам в 200—400 млрд рублей ежемесячно.

За январь — август 2018 года банк заработал 737,4 млн рублей по РСБУ против убытка в 1,3 млрд рублей за аналогичный период 2017 года. Чистый убыток за весь 2017 год составил 2,4 млрд рублей. Основной причиной убытков в предыдущие годы являлись возросшие расходы на резервирование кредитного портфеля, а также сокращение процентных доходов от кредитования клиентов.

Совет директоров: Наиль Маганов (председатель), Владимир Боруцкий, Алексей Воробьев, Сергей Липанов, Аркадий Соколов, Алексей Панферов, Нурислам Сюбаев, Шафагат Тахаутдинов, Евгений Тихтуров, Сергей Шибаев, Кирилл Шпигун.

Правление: Олег Машталяр (председатель), Сергей Боев, Андрей Добрынин, Михаил Степанов, Дмитрий Юрин, Ольга Щербакова.

* ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России и одна из крупнейших публичных компаний с рыночной капитализацией на март 2018 года — порядка 1,4 трлн рублей. Структурам, подконтрольным Республике Татарстан, принадлежит порядка 34% акций в уставном капитале компании; 39% акций обращается в виде глобальных американских депозитарных расписок (АДР); прочим акционерам принадлежит еще 24% акций. Выручка группы «Татнефть», согласно данным по МСФО, за II квартал 2018 года составила 234,0 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с I кварталом 2018 года. Прибыль за II квартал составила 63,0 млрд руб. (+50%), добыча нефти группой за первое полугодие 2018 года составила 14 283 тыс. тонн (+0,7% к первому полугодию 2017 года).

** Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, имеющая значительные интересы в Татарстане. Предоставляет полный спектр банковских услуг. Представлена в 26 регионах РФ, собственная сеть продаж на 30 марта 2018 года насчитывает 149 точек. На текущий момент в группу, помимо ее ядра АКБ «Зенит», входят еще четыре банка: ПАО «Липецккомбанк», ПАО «СпиритБанк», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «АБ «Девон-Кредит».

Согласно отчетности по МСФО, на конец 2017 года активы группы составляли 253,7 млрд рублей, капитал — 42,4 млрд рублей. Совладельцами группы являются члены совета директоров и менеджмента, крупным пакетом акций владеет ПАО «НК «Татнефть».

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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