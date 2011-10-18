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Вклады Прио-Внешторгбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Прио-Внешторгбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 100 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 0,5% 100 365 дней
Евро 0,1% 100 365 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 10 000 730 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 365 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 5 000 455 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 365 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,3% 50 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Евро 0,06% 50 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 100 000 365 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,3% 100 365 дней
Евро 0,05% 100 365 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 10 730 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 540 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,67% 10 000 1095 дней
  • выплата процентов ежегодно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,33% 10 000 1095 дней
  • выплата процентов ежегодно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 100 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 0,7% 1 365 дней
Евро 0,2% 1 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,05% 1 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,25% 1 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,6% 5 000 400 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Евро 0,15% 5 000 400 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Прио-Внешторгбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Прио-Внешторгбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Прио-Внешторгбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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