Кредитные карты для пенсионеров в Почта Банке

Быстрое и выгодное решение финансовых проблем

Многие люди, независимо от возраста, сталкиваются с определенными трудностями. Лучший способ решить их — взять деньги в долг. Однако пенсионерам трудно найти финансовую организацию, которая пошла бы им навстречу и выдала заемные средства под небольшой процент. Как же выйти из подобного положения?

Возможные варианты

Самый простой способ занять деньги — обратиться к друзьям или родственникам. Однако практика показывает, что даже малейшие просрочки могут поставить точку в многолетних отношениях. Немногие готовы идти на подобный риск.

Альтернативный вариант — сотрудничество с микрофинансовыми организациями, выдающими займы всем гражданам страны. Но следует понимать, что процентные ставки будут достаточно высоки, а предельные сроки погашения задолженности — малы.

Поэтому настоящий оптимум для лиц старшего возраста — специальная кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет самостоятельно регулировать объем доступных средств и контролировать переплату, уменьшая расходы.

Последовательность действий

Для получения пластиковой карточки достаточно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Выбрать соответствующее предложение в каталоге портала banki.ru. Перейти на страницу онлайн-регистрации. Для этого не обязательно нужен компьютер — достаточно воспользоваться смартфоном, планшетом или другим электронным устройством с доступом к интернету.

2. Заполнить форму, указав паспортные данные, фактическое место проживания и номер мобильного телефона.

3. Дождаться рассмотрения заявки. Как правило, эта процедура отнимает около 15–30 минут. Именно столько нужно скоринговым системам и специалистам-аналитикам для выбора подходящих условий.

4. Ознакомиться с процентными ставками, лимитами средств на счету и другими особенностями программы в «личном кабинете».

5. Получить платежный инструмент в ближайшем отделении или заказать услугу курьерской доставки (может быть доступной не во всех регионах).