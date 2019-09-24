Кредитные карты для пенсионеров в Почта Банке

Банк: Почта Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 19,9% до 1 500 000 до 60 0 - 900 нет
Visa Platinum
 от 22,9% до 1 500 000 до 120 0 - 900 нет
Мир
от 22,9% до 500 000 до 60 0 - 900 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Быстрое и выгодное решение финансовых проблем

Многие люди, независимо от возраста, сталкиваются с определенными трудностями. Лучший способ решить их — взять деньги в долг. Однако пенсионерам трудно найти финансовую организацию, которая пошла бы им навстречу и выдала заемные средства под небольшой процент. Как же выйти из подобного положения?

Возможные варианты

Самый простой способ занять деньги — обратиться к друзьям или родственникам. Однако практика показывает, что даже малейшие просрочки могут поставить точку в многолетних отношениях. Немногие готовы идти на подобный риск.

Альтернативный вариант — сотрудничество с микрофинансовыми организациями, выдающими займы всем гражданам страны. Но следует понимать, что процентные ставки будут достаточно высоки, а предельные сроки погашения задолженности — малы.

Поэтому настоящий оптимум для лиц старшего возраста — специальная кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет самостоятельно регулировать объем доступных средств и контролировать переплату, уменьшая расходы.

Последовательность действий

Для получения пластиковой карточки достаточно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Выбрать соответствующее предложение в каталоге портала banki.ru. Перейти на страницу онлайн-регистрации. Для этого не обязательно нужен компьютер — достаточно воспользоваться смартфоном, планшетом или другим электронным устройством с доступом к интернету.

2. Заполнить форму, указав паспортные данные, фактическое место проживания и номер мобильного телефона.

3. Дождаться рассмотрения заявки. Как правило, эта процедура отнимает около 15–30 минут. Именно столько нужно скоринговым системам и специалистам-аналитикам для выбора подходящих условий.

4. Ознакомиться с процентными ставками, лимитами средств на счету и другими особенностями программы в «личном кабинете».

5. Получить платежный инструмент в ближайшем отделении или заказать услугу курьерской доставки (может быть доступной не во всех регионах).

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