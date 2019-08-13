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Кредитные карты для пенсионеров в Росбанке

Банк: Росбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Деньги в долг для пенсионеров

Многие банки разрабатывают специальные программы сотрудничества для клиентов старше 60–65 лет. С одной стороны, они расширяют сферу деятельности компании, а с другой — позволяют людям исполнить свои планы, мечты и желания. Об особенностях таких услуг стоит рассказать более подробно.

Главные отличительные черты

Выдача кредитов лицам пенсионного возраста представляет собой определенный риск. Именно поэтому финучреждения устанавливают следующие условия:

  • увеличенные процентные ставки в сравнении с массовым сегментом;
  • небольшие лимиты снятия средств;
  • периоды использования денег от одного месяца до года.

    • Однако эти ограничения нельзя назвать жесткими. Регулярные покупки расширяют возможности клиента и делают каждую последующую оплату более выгодной. В особенности это касается программ с сервисами кешбэка. Они позволяют возвращать часть потраченных средств на счет. Полученные баллы подходят для продления льготного периода, уменьшения процентов и погашения долга.

    Как оформить?

    Конечно, банки по-прежнему открывают десятки и сотни отделений по всей территории страны. Однако их бизнес постепенно переходит в глобальную сеть. Чтобы получить кредитную карту для пенсионеров от , достаточно подать заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона.

    Собирать справки, подписывать договоры поручительства и предоставлять залоговое имущество не нужно. Вместо этого потребуется указать минимальный набор сведений — паспортные данные, адрес проживания и номер мобильного телефона. Проверка платежеспособности отнимет всего несколько минут. После этого в «личном кабинете» сайта появятся все подробности программы.

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