Кредитные карты для пенсионеров в Росбанке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Деньги в долг для пенсионеров
Многие банки разрабатывают специальные программы сотрудничества для клиентов старше 60–65 лет. С одной стороны, они расширяют сферу деятельности компании, а с другой — позволяют людям исполнить свои планы, мечты и желания. Об особенностях таких услуг стоит рассказать более подробно.
Главные отличительные черты
Выдача кредитов лицам пенсионного возраста представляет собой определенный риск. Именно поэтому финучреждения устанавливают следующие условия:
Однако эти ограничения нельзя назвать жесткими. Регулярные покупки расширяют возможности клиента и делают каждую последующую оплату более выгодной. В особенности это касается программ с сервисами кешбэка. Они позволяют возвращать часть потраченных средств на счет. Полученные баллы подходят для продления льготного периода, уменьшения процентов и погашения долга.
Как оформить?
Конечно, банки по-прежнему открывают десятки и сотни отделений по всей территории страны. Однако их бизнес постепенно переходит в глобальную сеть. Чтобы получить кредитную карту для пенсионеров от , достаточно подать заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Собирать справки, подписывать договоры поручительства и предоставлять залоговое имущество не нужно. Вместо этого потребуется указать минимальный набор сведений — паспортные данные, адрес проживания и номер мобильного телефона. Проверка платежеспособности отнимет всего несколько минут. После этого в «личном кабинете» сайта появятся все подробности программы.
Удобный выбор
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