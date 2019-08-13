Кредитные карты для пенсионеров в Росбанке

Деньги в долг для пенсионеров

Многие банки разрабатывают специальные программы сотрудничества для клиентов старше 60–65 лет. С одной стороны, они расширяют сферу деятельности компании, а с другой — позволяют людям исполнить свои планы, мечты и желания. Об особенностях таких услуг стоит рассказать более подробно.

Главные отличительные черты

Выдача кредитов лицам пенсионного возраста представляет собой определенный риск. Именно поэтому финучреждения устанавливают следующие условия:

увеличенные процентные ставки в сравнении с массовым сегментом;

небольшие лимиты снятия средств;

периоды использования денег от одного месяца до года.

Однако эти ограничения нельзя назвать жесткими. Регулярные покупки расширяют возможности клиента и делают каждую последующую оплату более выгодной. В особенности это касается программ с сервисами кешбэка. Они позволяют возвращать часть потраченных средств на счет. Полученные баллы подходят для продления льготного периода, уменьшения процентов и погашения долга.

Как оформить?

Конечно, банки по-прежнему открывают десятки и сотни отделений по всей территории страны. Однако их бизнес постепенно переходит в глобальную сеть. Чтобы получить кредитную карту для пенсионеров от , достаточно подать заявку с помощью компьютера, планшета или смартфона.

Собирать справки, подписывать договоры поручительства и предоставлять залоговое имущество не нужно. Вместо этого потребуется указать минимальный набор сведений — паспортные данные, адрес проживания и номер мобильного телефона. Проверка платежеспособности отнимет всего несколько минут. После этого в «личном кабинете» сайта появятся все подробности программы.

Удобный выбор

Хотите найти идеальное предложение от финансовой организации? Для этого не обязательно посещать десятки ресурсов и тратить долгие часы своего личного времени. Портал banki.ru предлагает каталог с сервисом сортировки, позволяющим отбирать услуги по ключевым параметрам. Кроме того, мы публикуем полезные сведения — в том числе особенности бизнеса конкретной компании, ее положение в рейтингах надежности и важнейшие новости.