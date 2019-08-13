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Кредитные карты для пенсионеров в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Выгодные предложения для пенсионеров

Многие люди возлагают большие надежды на заслуженный отдых. Некоторые из них мечтают построить собственный загородный дом, иные хотят посетить экзотические страны, а третьи собираются уделить внимание внукам. Конечно, для исполнения всех желаний потребуется немало денег. В этом поможет специальная кредитная карта для пенсионеров от .

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Финансовый рынок полнится предложениями от различных организаций. Они наперебой предлагают доступные процентные ставки и огромные суммы. Однако во многих подобных программах есть подводные камни, связанные с дополнительными расходами. Избежать подобных проблем поможет онлайн-сервис banki.ru. В нашем каталоге можно сравнить услуги различных финучреждений и воспользоваться удобной системой сортировки.

Кроме того, мы публикуем сведения, которые будут полезными для каждого заемщика:

  • реальные отзывы потребителей;
  • дату и место регистрации компании;
  • географический охват, количество отделений;
  • график работы офисов, телефон горячей линии.

    • Простое оформление

    Еще 5 лет назад получить пластиковую карточку можно было только в отделении банка. Сегодня у клиентов появилась альтернатива. Для начала сотрудничества им необходимо подать заявку онлайн. Сделать это можно с помощью домашнего компьютера, смартфона, ноутбука или другого устройства с доступом к интернету.

    В электронной форме указывается минимальный объем информации — как правило, в нее вводятся только паспортные данные и номер телефона. Предоставлять залог, договоры поручительства и справки о доходах не требуется, поскольку проверка платежеспособности выполняется иными методами.

    В большинстве случаев принятие решения отнимает 10–15 минут. По истечении этого времени в «личном кабинете» можно увидеть базовые условия — процентные ставки, лимиты счета, сроки пользования деньгами и прочие. Очень важно просматривать и дополнительные сведения — в том числе продолжительность льготного периода, возможность участия в бонусной программе и прочие. Они делают каждую последующую покупку более выгодной и позволяют сократить расходы в долгосрочной перспективе.