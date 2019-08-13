Кредитные карты для пенсионеров в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
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359 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Выгодные предложения для пенсионеров
Многие люди возлагают большие надежды на заслуженный отдых. Некоторые из них мечтают построить собственный загородный дом, иные хотят посетить экзотические страны, а третьи собираются уделить внимание внукам. Конечно, для исполнения всех желаний потребуется немало денег. В этом поможет специальная кредитная карта для пенсионеров от .
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Финансовый рынок полнится предложениями от различных организаций. Они наперебой предлагают доступные процентные ставки и огромные суммы. Однако во многих подобных программах есть подводные камни, связанные с дополнительными расходами. Избежать подобных проблем поможет онлайн-сервис banki.ru. В нашем каталоге можно сравнить услуги различных финучреждений и воспользоваться удобной системой сортировки.
Кроме того, мы публикуем сведения, которые будут полезными для каждого заемщика:
Простое оформление
Еще 5 лет назад получить пластиковую карточку можно было только в отделении банка. Сегодня у клиентов появилась альтернатива. Для начала сотрудничества им необходимо подать заявку онлайн. Сделать это можно с помощью домашнего компьютера, смартфона, ноутбука или другого устройства с доступом к интернету.
В электронной форме указывается минимальный объем информации — как правило, в нее вводятся только паспортные данные и номер телефона. Предоставлять залог, договоры поручительства и справки о доходах не требуется, поскольку проверка платежеспособности выполняется иными методами.
В большинстве случаев принятие решения отнимает 10–15 минут. По истечении этого времени в «личном кабинете» можно увидеть базовые условия — процентные ставки, лимиты счета, сроки пользования деньгами и прочие. Очень важно просматривать и дополнительные сведения — в том числе продолжительность льготного периода, возможность участия в бонусной программе и прочие. Они делают каждую последующую покупку более выгодной и позволяют сократить расходы в долгосрочной перспективе.