Кредитные карты для пенсионеров в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Black Edition
Мир Премиальная
21% до 1 000 000 до 55 0 - 33 600 есть
26% до 600 000 до 55 990 есть
Mastercard World
Мир Классическая
26,5% до 600 000 до 101 1 190 есть
Mastercard World
Мир
26,5% до 600 000 до 55 1 990 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
Все отзывы

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Удобный источник дополнительных средств

Кредитная карта для пенсионеров от позволяет быстро решать финансовые проблемы. С ней можно отправляться за покупками, оплачивать счета за лечение и отдых, а также заниматься строительством и ремонтом без каких-либо затруднений. Она делает пенсионный возраст временем для исполнения давно откладываемых планов.

Способ оформления

Кредиты по-прежнему выдаются в отделениях финучреждений. Однако сегодня у такого способа обслуживания появилась альтернатива. Клиенту достаточно перейти на сайт компании и заполнить несложную заявку. Как правило, в ней указывается минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и домашний адрес. При наличии дополнительных доходов нужно будет указать их размер — это позволит получить льготные условия.

Заказчику не потребуется выходить из дома — доставка осуществляется курьерской службой. Для активации платежного инструмента необходимо будет связаться со специалистами горячей линии и совершить перечисление на любую сумму.

Отличительные черты

При обслуживании лиц старшего возраста банки сталкиваются с повышенными рисками. Именно поэтому они ограничивают доступную сумму и устанавливают короткий период пользования деньгами. Однако с такими минусами приходится сталкиваться только «на старте». Уже после нескольких покупок лимиты значительно увеличатся, а процентные ставки уменьшатся.

Подобные программы нередко включают в себя накопительные счета. При совершении каждой оплаты на них поступает возврат средств. Их можно тратить на уменьшение процентов, продление льготного периода и частичное погашение долга. В результате затраты сокращаются с течением времени.

Быстрый поиск

Ищете оптимальное предложение? Для этого не нужно просматривать десятки сайтов. Достаточно перейти на соответствующую страницу портала banki.ru, чтобы получить доступ к следующей информации:

  • размер переплаты и сроки возврата;
  • необходимый пакет документов;
  • дата регистрации организации, ее географический охват;
  • график работы отделений, телефон горячей линии и прочее.

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