Кредитные карты для пенсионеров в Промсвязьбанке

Удобный источник дополнительных средств

Кредитная карта для пенсионеров от позволяет быстро решать финансовые проблемы. С ней можно отправляться за покупками, оплачивать счета за лечение и отдых, а также заниматься строительством и ремонтом без каких-либо затруднений. Она делает пенсионный возраст временем для исполнения давно откладываемых планов.

Способ оформления

Кредиты по-прежнему выдаются в отделениях финучреждений. Однако сегодня у такого способа обслуживания появилась альтернатива. Клиенту достаточно перейти на сайт компании и заполнить несложную заявку. Как правило, в ней указывается минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и домашний адрес. При наличии дополнительных доходов нужно будет указать их размер — это позволит получить льготные условия.

Заказчику не потребуется выходить из дома — доставка осуществляется курьерской службой. Для активации платежного инструмента необходимо будет связаться со специалистами горячей линии и совершить перечисление на любую сумму.

Отличительные черты

При обслуживании лиц старшего возраста банки сталкиваются с повышенными рисками. Именно поэтому они ограничивают доступную сумму и устанавливают короткий период пользования деньгами. Однако с такими минусами приходится сталкиваться только «на старте». Уже после нескольких покупок лимиты значительно увеличатся, а процентные ставки уменьшатся.

Подобные программы нередко включают в себя накопительные счета. При совершении каждой оплаты на них поступает возврат средств. Их можно тратить на уменьшение процентов, продление льготного периода и частичное погашение долга. В результате затраты сокращаются с течением времени.

Быстрый поиск

Ищете оптимальное предложение? Для этого не нужно просматривать десятки сайтов. Достаточно перейти на соответствующую страницу портала banki.ru, чтобы получить доступ к следующей информации:

размер переплаты и сроки возврата;

необходимый пакет документов;

дата регистрации организации, ее географический охват;

график работы отделений, телефон горячей линии и прочее.