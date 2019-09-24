Кредитные карты для пенсионеров в Промсвязьбанке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Black Edition
|21%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 33 600
|есть
|
Mastercard World
|26%
|до 600 000
|до 55
|990
|есть
|
Mastercard World
|26,5%
|до 600 000
|до 101
|1 190
|есть
|
Mastercard World
|26,5%
|до 600 000
|до 55
|1 990
|есть
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Удобный источник дополнительных средств
Кредитная карта для пенсионеров от позволяет быстро решать финансовые проблемы. С ней можно отправляться за покупками, оплачивать счета за лечение и отдых, а также заниматься строительством и ремонтом без каких-либо затруднений. Она делает пенсионный возраст временем для исполнения давно откладываемых планов.
Способ оформления
Кредиты по-прежнему выдаются в отделениях финучреждений. Однако сегодня у такого способа обслуживания появилась альтернатива. Клиенту достаточно перейти на сайт компании и заполнить несложную заявку. Как правило, в ней указывается минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и домашний адрес. При наличии дополнительных доходов нужно будет указать их размер — это позволит получить льготные условия.
Заказчику не потребуется выходить из дома — доставка осуществляется курьерской службой. Для активации платежного инструмента необходимо будет связаться со специалистами горячей линии и совершить перечисление на любую сумму.
Отличительные черты
При обслуживании лиц старшего возраста банки сталкиваются с повышенными рисками. Именно поэтому они ограничивают доступную сумму и устанавливают короткий период пользования деньгами. Однако с такими минусами приходится сталкиваться только «на старте». Уже после нескольких покупок лимиты значительно увеличатся, а процентные ставки уменьшатся.
Подобные программы нередко включают в себя накопительные счета. При совершении каждой оплаты на них поступает возврат средств. Их можно тратить на уменьшение процентов, продление льготного периода и частичное погашение долга. В результате затраты сокращаются с течением времени.
Быстрый поиск
Ищете оптимальное предложение? Для этого не нужно просматривать десятки сайтов. Достаточно перейти на соответствующую страницу портала banki.ru, чтобы получить доступ к следующей информации: