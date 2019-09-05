Кредитные карты для пенсионеров в ВТБ

Кредитование для всех

У каждого человека есть мечты и планы. Зачастую их получается воплотить в жизнь только во время заслуженного отдыха. В этом поможет кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет мгновенно получать дополнительные средства для покупок, оплаты счетов и многого другого.

Важнейшие преимущества

Банковские платежные инструменты часто оказываются выгоднее услуг микрофинансовых организаций. Это касается как процентных ставок, так лимитов средств и сроков погашения долга. Они также предполагают бесплатное пользование деньгами в течение льготного периода, продолжающегося от 2–3 недель до нескольких месяцев.

Сотрудничество с банком намного удобнее, чем заем у друзей и родственников. Здесь идет речь только о деловых отношениях. Поэтому даже временные трудности никак не повлияют на репутацию человека и не заставят его отказаться от общения с близкими.

Онлайн-обслуживание

Сегодня уже не обязательно тратить время на посещение офиса, ожидание в очереди и длительную проверку платежеспособности. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте компании, воспользовавшись ноутбуком, смартфоном или другим устройством с доступом к интернету.

В большинстве случаев принятие решения отнимает несколько минут. После этого клиент может посмотреть индивидуальные условия в «личном кабинете». Для получения пластиковой карточки и подписания договора необходимо будет посетить отделение или заказать услугу курьерской доставки.

Удобный поиск

Онлайн-сервис banki.ru предоставляет посетителям каталог с удобным сервисом сортировки. Он позволяет отбирать программы различных организаций по следующим параметрам:

процентным ставкам;

стоимости обслуживания продукта;

максимальному сроку погашения задолженности;

популярности;

лимитам средств на счету.

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