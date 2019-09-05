Кредитные карты для пенсионеров в ВТБ

Кредитование для всех
У каждого человека есть мечты и планы. Зачастую их получается воплотить в жизнь только во время заслуженного отдыха. В этом поможет кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет мгновенно получать дополнительные средства для покупок, оплаты счетов и многого другого.
Важнейшие преимущества
Банковские платежные инструменты часто оказываются выгоднее услуг микрофинансовых организаций. Это касается как процентных ставок, так лимитов средств и сроков погашения долга. Они также предполагают бесплатное пользование деньгами в течение льготного периода, продолжающегося от 2–3 недель до нескольких месяцев.
Сотрудничество с банком намного удобнее, чем заем у друзей и родственников. Здесь идет речь только о деловых отношениях. Поэтому даже временные трудности никак не повлияют на репутацию человека и не заставят его отказаться от общения с близкими.
Онлайн-обслуживание
Сегодня уже не обязательно тратить время на посещение офиса, ожидание в очереди и длительную проверку платежеспособности. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте компании, воспользовавшись ноутбуком, смартфоном или другим устройством с доступом к интернету.
В большинстве случаев принятие решения отнимает несколько минут. После этого клиент может посмотреть индивидуальные условия в «личном кабинете». Для получения пластиковой карточки и подписания договора необходимо будет посетить отделение или заказать услугу курьерской доставки.
Удобный поиск
Онлайн-сервис banki.ru предоставляет посетителям каталог с удобным сервисом сортировки. Он позволяет отбирать программы различных организаций по следующим параметрам: процентным ставкам; стоимости обслуживания продукта; максимальному сроку погашения задолженности; популярности; лимитам средств на счету.
Мы также публикуем сведения о надежности компании — в том числе дату регистрации, количество отделений, позиции в рейтингах и многое другое. На сайте представлены и реальные отзывы потребителей, помогающие оценить качество услуг.