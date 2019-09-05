Кредитные карты для пенсионеров в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитование для всех

У каждого человека есть мечты и планы. Зачастую их получается воплотить в жизнь только во время заслуженного отдыха. В этом поможет кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет мгновенно получать дополнительные средства для покупок, оплаты счетов и многого другого.

Важнейшие преимущества

Банковские платежные инструменты часто оказываются выгоднее услуг микрофинансовых организаций. Это касается как процентных ставок, так лимитов средств и сроков погашения долга. Они также предполагают бесплатное пользование деньгами в течение льготного периода, продолжающегося от 2–3 недель до нескольких месяцев.

Сотрудничество с банком намного удобнее, чем заем у друзей и родственников. Здесь идет речь только о деловых отношениях. Поэтому даже временные трудности никак не повлияют на репутацию человека и не заставят его отказаться от общения с близкими.

Онлайн-обслуживание

Сегодня уже не обязательно тратить время на посещение офиса, ожидание в очереди и длительную проверку платежеспособности. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте компании, воспользовавшись ноутбуком, смартфоном или другим устройством с доступом к интернету.

В большинстве случаев принятие решения отнимает несколько минут. После этого клиент может посмотреть индивидуальные условия в «личном кабинете». Для получения пластиковой карточки и подписания договора необходимо будет посетить отделение или заказать услугу курьерской доставки.

Удобный поиск

Онлайн-сервис banki.ru предоставляет посетителям каталог с удобным сервисом сортировки. Он позволяет отбирать программы различных организаций по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • стоимости обслуживания продукта;
  • максимальному сроку погашения задолженности;
  • популярности;
  • лимитам средств на счету.

    • Мы также публикуем сведения о надежности компании — в том числе дату регистрации, количество отделений, позиции в рейтингах и многое другое. На сайте представлены и реальные отзывы потребителей, помогающие оценить качество услуг.

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