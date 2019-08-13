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Кредитные карты для пенсионеров в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
5 069 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в Хоум Кредит Банке в городах:

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Кредитование для всех

У каждого человека есть мечты и планы. Зачастую их получается воплотить в жизнь только во время заслуженного отдыха. В этом поможет кредитная карта для пенсионеров от . Она позволяет мгновенно получать дополнительные средства для покупок, оплаты счетов и многого другого.

Важнейшие преимущества

Банковские платежные инструменты часто оказываются выгоднее услуг микрофинансовых организаций. Это касается как процентных ставок, так лимитов средств и сроков погашения долга. Они также предполагают бесплатное пользование деньгами в течение льготного периода, продолжающегося от 2–3 недель до нескольких месяцев.

Сотрудничество с банком намного удобнее, чем заем у друзей и родственников. Здесь идет речь только о деловых отношениях. Поэтому даже временные трудности никак не повлияют на репутацию человека и не заставят его отказаться от общения с близкими.

Онлайн-обслуживание

Сегодня уже не обязательно тратить время на посещение офиса, ожидание в очереди и длительную проверку платежеспособности. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте компании, воспользовавшись ноутбуком, смартфоном или другим устройством с доступом к интернету.

В большинстве случаев принятие решения отнимает несколько минут. После этого клиент может посмотреть индивидуальные условия в «личном кабинете». Для получения пластиковой карточки и подписания договора необходимо будет посетить отделение или заказать услугу курьерской доставки.

Удобный поиск

Онлайн-сервис banki.ru предоставляет посетителям каталог с удобным сервисом сортировки. Он позволяет отбирать программы различных организаций по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • стоимости обслуживания продукта;
  • максимальному сроку погашения задолженности;
  • популярности;
  • лимитам средств на счету.

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