Кредитные карты для пенсионеров в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Выгодные финансовые услуги для всех

Сегодня банки постепенно расширяют перечень программ, доступных пенсионерам. Причина этого заключается в постоянном росте благосостояния населения и в увеличении размеров социальной помощи, предоставляемой государством. Сотрудничество с людьми старшего возраста становится все более выгодным для финучреждений.

Как выбрать?

Чтобы найти лучшее предложение на рынке, достаточно перейти в соответствующий раздел портала banki.ru. Мы предлагаем удобный каталог, в котором можно сортировать услуги по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • лимитам средств;
  • срокам возврата задолженностей.

    • Чтобы сузить круг поиска, стоит установить дополнительные фильтры — например, по территориальному признаку или по способу получения денег.

    Как оформить?

    После выбора оптимальной программы следует перейти на сайт компании, воспользовавшись прямой ссылкой. Это позволит подать заявку онлайн, не тратя много времени и не нарушая привычный распорядок дня. В большинстве случаев организации запрашивают только номер телефона, фактический адрес проживания и паспортные данные. Это позволяет забыть о сборе справок, поиске поручителей, предоставлении залога и других бюрократических процедурах. Как правило, все финансовые проблемы удается решить в течение часа, а в исключительных случаях — на протяжении суток.

    Как использовать?

    Современное потребительское кредитование не предполагает ограничений и отчетов о расходах. Это позволяет тратить средства на следующие цели:

  • совершение покупок в обычных магазинах и в интернете;
  • оплату разнообразных услуг и штрафов;
  • рефинансирование других долгов;
  • снятие наличных в кассах и с помощью банкоматов.

    • Аналогичные условия предоставляются и при оформлении специальной кредитной карты для пенсионеров в Газпромбанке. Она предоставляет клиенту полную свободу действий. Стоит отметить, что при активном использовании заемных средств банк может принять решение об увеличении лимитов. Это сделает услугу еще более выгодной и удобной.

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