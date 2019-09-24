Кредитные карты для пенсионеров в ОТП Банке

Простой способ получения кредита для пенсионеров

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого человека, независимо от его возраста и социального положения. Именно поэтому многие компании предлагают специальные программы сотрудничества для клиентов старше 60–65 лет. Об их особенностях стоит рассказать более подробно.

Отличительные черты

Прежде всего, стоит обратить внимание на процентные ставки. Они могут быть немного увеличены в сравнении с массовым сегментом. Это логично, поскольку финучреждения подвергаются повышенному риску. Однако работающие пенсионеры получают очень выгодные условия, поскольку им предоставляется не только зарплата, но и гарантированные ежемесячные выплаты.

Базовые лимиты по счету невысоки. Чтобы расширить возможности, достаточно совершить несколько покупок. Банки охотно сотрудничают с людьми, которые часто тратят заемные средства и возвращают их без малейших задержек. Точное соблюдение условий договора положительно отражается на рейтингах.

Сроки пользования деньгами обычно варьируются от одного месяца до года. Однако нужно учитывать наличие льготного беспроцентного периода. В это время клиент может делать покупки и перечисления, не сталкиваясь с дополнительными затратами.

Дополнительные условия

Многие программы сотрудничества предполагают расширение списка услуг. Пластиковую карточку можно использовать, чтобы получать государственные выплаты или переводы из-за рубежа. Некоторые организации также предлагают сервисы кешбэка — частичного возврата денег на счет. С ними каждая последующая покупка становится более выгодным.

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