Кредитные карты для пенсионеров в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 24,9% до 1 000 000 до 55 0 - 2 388 до 7%
Mastercard World
 от 26,9% до 300 000 до 55 0 есть
Mastercard Unembossed
Mastercard Gold
 от 27% до 300 000 до 55 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Простой способ получения кредита для пенсионеров

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого человека, независимо от его возраста и социального положения. Именно поэтому многие компании предлагают специальные программы сотрудничества для клиентов старше 60–65 лет. Об их особенностях стоит рассказать более подробно.

Отличительные черты

Прежде всего, стоит обратить внимание на процентные ставки. Они могут быть немного увеличены в сравнении с массовым сегментом. Это логично, поскольку финучреждения подвергаются повышенному риску. Однако работающие пенсионеры получают очень выгодные условия, поскольку им предоставляется не только зарплата, но и гарантированные ежемесячные выплаты.

Базовые лимиты по счету невысоки. Чтобы расширить возможности, достаточно совершить несколько покупок. Банки охотно сотрудничают с людьми, которые часто тратят заемные средства и возвращают их без малейших задержек. Точное соблюдение условий договора положительно отражается на рейтингах.

Сроки пользования деньгами обычно варьируются от одного месяца до года. Однако нужно учитывать наличие льготного беспроцентного периода. В это время клиент может делать покупки и перечисления, не сталкиваясь с дополнительными затратами.

Дополнительные условия

Многие программы сотрудничества предполагают расширение списка услуг. Пластиковую карточку можно использовать, чтобы получать государственные выплаты или переводы из-за рубежа. Некоторые организации также предлагают сервисы кешбэка — частичного возврата денег на счет. С ними каждая последующая покупка становится более выгодным.

Хотите узнать информацию относительно кредитной карты для пенсионеров от ? Тогда вам стоит перейти на соответствующую страницу портала banki.ru. Здесь можно изучить особенности программы, прочитать правдивые отзывы от потребителей и воспользоваться удобным сервисом сортировки. Мы также публикуем новости и следующие сведения:

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  • важные изменения в ее деятельности;
  • график работы отделений и номер горячей линии.

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