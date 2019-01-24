Вход
Банк Уралсиб, кредитная карта Все кредитные карты банка

Телефонная

Visa Classic «Телефонная карта» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • ставка 28% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Сотовые операторы

начисление бонусов за покупки по карте (не менее 30 000 руб. в месяц), которые в дальнейшем зачисляются на номер мобильного телефона по курсу 1 балл=1 руб.:

  • 3% от суммы покупок в продовольственных магазинах и супермаркетах (до 30 000 руб.);
  • 1% за прочие покупки
Использование собственных средств
невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 900 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3,99% + 300 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,99% + 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,99% + 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,99% + 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
до 300 000 руб. - клиентам банка; до 500 000 руб. - клиентам имеющим зп карту в банке; до 100 000 руб. - всем остальным клиентам
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возврат денежных средств на номер мобильного телефона любого оператора связи;
  • длительный льготный период;
  • бесплатное обслуживание карты в первый год
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
  • регистрация по месту жительства - не менее 6 месяцев
Дата актуализации
24.01.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Телефонная» в 151 городе России
96 453
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба