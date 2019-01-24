Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Сотовые операторы начисление бонусов за покупки по карте (не менее 30 000 руб. в месяц), которые в дальнейшем зачисляются на номер мобильного телефона по курсу 1 балл=1 руб.: 3% от суммы покупок в продовольственных магазинах и супермаркетах (до 30 000 руб.);

1% за прочие покупки Использование собственных средств невозможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 900 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,99% + 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3,99% + 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация по курсу банка, без комиссии;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 руб. - клиентам банка; до 500 000 руб. - клиентам имеющим зп карту в банке; до 100 000 руб. - всем остальным клиентам от 10 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возврат денежных средств на номер мобильного телефона любого оператора связи;

длительный льготный период;

бесплатное обслуживание карты в первый год Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств Особые ограничения регистрация по месту жительства - не менее 6 месяцев Дата актуализации 24.01.2019 09:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.