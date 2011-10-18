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Кредитные карты Челиндбанк

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3 кредитные карты

Кредитная
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 55 дней требуется
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Кредитная Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
Кредитная Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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