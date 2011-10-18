

У человека, решившего первый раз изготовить кредитную карту банка «Евроальянс», возникает большое количество вопросов: каковы отличия продукта от дебетовой карты или потребительского займа, как его использовать, сколько составляет переплата и т. п. И такое отношение оправданно, ведь данный вид пластика является серьезным финансовым инструментом. Он не только делает физическое лицо более свободным в материальном плане, но и требует выполнения им ряда обязательств.

Кредитка — карта, на которую зачисляются деньги банка. Потратив их, заказчик возвращает долг с процентами. При этом срок погашения займа строго ограничен, как и максимальная сумма к списанию. Поэтому важно пользоваться одолженными средствами грамотно.

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Клиенты, принявшие решение изготовить пластик, могут тут же подать заявку на обслуживание. Для этого им нужно заполнить электронную анкету и подождать, пока представитель финансовой организации с ними свяжется.

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