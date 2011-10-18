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Кредитные карты Евроальянс

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5 кредитных карт

Visa Classic — Евроальянс
Кредитная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25% до 370 000 до 50 дней требуется
см. условия
Visa Gold — Евроальянс
Кредитная Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25% до 370 000 до 50 дней требуется
см. условия
Мир — Евроальянс
Пенсионная с овердрафтом
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль до 18,5% индивидуально не требуется
Visa Classic — Евроальянс
С овердрафтом
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль до 28% до 370 000 требуется
см. условия
Visa Gold — Евроальянс
С овердрафтом Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль до 28% до 370 000 требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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