Банк был учрежден в апреле 1992 года как паевой банк «Рамбурс». Пайщиками выступал ряд коммерческих предприятий г. Иваново, в частности Проектно-строительное предприятие «Домостроитель», АО «Автокран», Ивановское объединение «Химпром», совместное советско-польское предприятие «Рекус-Импекс».

Развитие кредитной организации было приостановлено в 1997 году из-за недостаточности ликвидных средств, следствием чего стало ограничение деятельности и проведение санации, успешно завершенной в середине 1997 года. Действующее наименование — «Евроальянс» — присвоено в 1999 году после прихода новых собственников. В конце 2002 года изменена и правовая форма — банк стал открытым акционерным обществом (ОАО). С мая 2015 года банк осуществляет деятельность в форме акционерного общества (АО). С января 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов физических лиц.

Бенефициарами банка на текущий момент выступают члены наблюдательного совета Наталья Чередниченко (19,56%) и Наталья Гвишиани (19,06%), председатель правления и член набсовета Маргарита Суглобова, Светлана Куницына, Олеся Кузьмина, член наблюдательного совета Нина Жарикова и член правления Алла Алтухова (по 10,00%) Ирина Южакова (9,79%), Татьяна Шуляковская, Ольга Грачева (по 0,39%), Наталья Лапунина (0,20%), акционеры-миноритарии (0,61%).

Головной офис банка расположен в Иваново. Сеть подразделений включает в себя 16 дополнительных офисов и одну операционную кассу вне кассового узла на территории Ивановской области, а также филиал и два операционных офиса в Москве. Собственная сеть банкоматов и ПВН насчитывает 30 устройств, а также банком установлено 13 терминалов для осуществления платежей. Кроме того, клиенты банка имеют возможность снимать денежные средства на льготных условиях в банкоматной сети Atlas, объединяющей устройства нескольких десятков российских банков — партнеров ПАО «Уралсиб». Общая численность персонала на 1 января 2018 года составляла 216 человек.

Частным лицам банк предлагает РКО, кредитование (потребительское, ипотечное), линейку вкладов в рублях и иностранной валюте, банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы (Contact, Western Union, «Золотая Корона», UNIStream, Intel Express), оплату услуг, валютные операции и др.

Корпоративным клиентам доступно РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, аккредитивы, сопровождение внешнеэкономической деятельности и валютный контроль, зарплатные проекты, торговый эквайринг, дистанционное обслуживание и др.

Клиентами и партнерами банка являются предприятия текстильной, машиностроительной, деревообрабатывающей, строительной отраслей экономики, торговли, муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели, ведущие свой бизнес в различных отраслях экономики. В их числе АО «Полет», АО «Поликор», ОАО «Производственное объединение грузового автотранспорта», ОАО «Птицефабрика Кинешемская», ОАО «Завод им. Г. К. Королева», ООО «Ивстройтех», ООО «Авторитейл», ООО «Стандартпласт», ООО «Рунопласт», ООО ФО «Волжская мануфактура», ООО «Эконэнерго» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,4% (или 131 млн рублей), составив 3,1 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 55,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 61,9% до 55,8%, при этом их номинальный объем сократился на 107 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 18,4% до 24,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 218,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 437 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,2% (или 5,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,1% и 85,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,34% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 36,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 66,6% и 33,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 40,7% до 36,5%, при этом их номинальный объем сократился на 76,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,3% до 30,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 448,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 17,8% до 13,7%, при этом их номинальный объем сократился на 104,1 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 13% до 11,3%, при этом их номинальный объем сократился на 35,6 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 9,5% до 7,8%, при этом их номинальный объем сократился на 40,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 76,6 млн рублей (или 6,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 71,3%. Корпоративными заемщиками банка, по данным отчетности МСФО за 2017 год, выступают преимущественно компании торговли (41,9%), промышленности (19,1%) и строительства (18,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2% до 1,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,9 млрд рублей (168,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 934,5 млн рублей, из которых 930 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 236,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 5,5 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 12,7 млн рублей.

Наблюдательный совет: Иван Отришко (председатель), Наталья Гвишиани, Маргарита Суглобова, Нина Жарикова, Наталья Чередниченко.

Правление: Маргарита Суглобова (председатель), Анна Костромская, Юлиана Лунюшкина, Илья Кичаев (главный бухгалтер), Алла Алтухова, Любовь Горшкова.

